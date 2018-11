I Sì Tav in piazza a Torino | «Siamo trentamila» Lega contro M5S Centinaio | «Secondo noi

Sì Tav a Torino 30mila persone in piazza | Il ministro Centinaio : "Per noi si deve fare" | Appendino : "Da me porte aperte" : Grande folla a Torino per manifestare contro la decisione della maggioranza pentastellata di dire "no" alla Tav. A sostegno del "sì" anche la Lega. Il sindaco tende la mano e dice: "Accolgo le critiche, alcune proposte condivisibili. Parliamone".

