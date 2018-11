I biglietti del tour 2019 di Vasco Quattro date a Milano | poi Cagliari

I regali del Mattino : in palio 140 biglietti per l'anteprima di «Widows - Eredità criminale» : Continuano con successo le anteprime cinematografiche con cui Il Mattino porta al cinema i lettori del suo sito, offrendo loro la possibilità di vedere, in anteprima e su invito, i film che...

Caro biglietti - gli ultras della Juventus protestano contro Milan : MilanO - Gli ultras della Juventus protestano contro il Caro biglietti per Milan-Juventus , big-match di domenica sera. La scorsa notte, a due passi da San Siro, sono stati esposti due striscioni ...

Tour delle Spice Girls - biglietti anche oltre 300 euro : Piovono critiche sul mini-Tour di sei date delle Spice Girls . La ragione è nel costo dei biglietti . Come spiega il Daily Mail , nella data di Londra il pacchetto Vip costerà ai fan 295 sterline, ...

I biglietti Champions del Napoli sono i meno costosi in Italia : L’analisi di Calcio&Finanza Napoli-Liverpool e Napoli-Psg sono state due partite per tutte le tasche. Secondo un’analisi effettuata da Calcio&Finanza, i biglietti dei due match di Champions League giocati dal Napoli al San Paolo hanno avuto dei costi molto più bassi rispetto ad altre partite della stessa competizione. Costi più contenuti anche rispetto ad altre sfide europee del Napoli, nel passato recente. Contro il ...

biglietti in prevendita per le nuove date del tour di Elisa nei teatri al via da marzo 2019 : Si aggiungono nuove date al tour di Elisa nei teatri che comincerà nei primi mesi del 2019 e a supporto di Diari aperti. Dopo l'incredibile successo dei primi concerti, si è reso necessario un ampliamento massiccio del tour che ha pensato per dare risalto al nuovo progetto discografico che ha rilasciato su etichetta Universal Music il 26 ottobre scorso. I Biglietti per le nuove date saranno disponibili a partire dalle ore 11 del 7 ...

Annunciati i concerti di Young Signorino dopo l’uscita dell’EP Total Black : info e biglietti in prevendita : I concerti di Young Signorino arrivano dopo il rilascio del nuovo Ep, Total Black, con il quale è tornato in musica dopo le nozze che ha causato la rottura con il management. In poco tempo, Paolo Caputo è diventato uno dei fenomeni musicali del 2018, ma la sua musica circola in rete già da due anni con un numero di followers sempre crescente sul suo canale YouTube e sul suo profilo Instagram. In questi ultimi mesi, il pubblico si è ampliato ...

Vasco torna a San Siro e vola in Sardegna : caccia ai biglietti per i concerti del 2019 : Saranno aperte da giovedì 8 novembre le vendite dei biglietti per i 4 concerti milanesi di Vasco Rossi, che tornerà a...

Svelate le date del tour delle Spice Girls nel 2019 - con l’appoggio di Victoria Beckham : biglietti in prevendita : Dopo i rumors delle ultime ore che parlavano di un annuncio imminente, un account Instagram ufficiale ha rivelato al mondo le date del tour delle Spice Girls nel 2019. L'attesissima reunion, anticipata dal Sun con la prima immagine ufficiale del quartetto, diventerà realtà con una serie di date nel Regno Unito nel corso del 2019. Per la prima volta in dieci anni le Spice Girls tornano ad esibirsi in concerto negli stadi con un calendario ...

biglietti Juventus-Manchester United - Champions League 2019 : come acquistare i tickets per la sfida dell’Allianz Stadium : Quarta giornata per la fase a gironi della Champions League 2018-2019. All’Allianz Stadium di Torino va in scena il match più spettacolare per quanto riguarda il Gruppo H: alle 21, mercoledì 7 novembre, si affrontano Juventus e Manchester United. Prima possibilità di archiviare la pratica per i bianconeri: tre vittorie in altrettante uscite per la banda di Allegri che con un altro successo sarebbe praticamente già certa della prima ...

biglietti Napoli-PSG - Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il match clou del San Paolo : Martedì 6 novembre si accendono le luci della Champions League al San Paolo: quarto turno della fase a gironi, c’è il big match in terra campana, si sfidano alle 21 Napoli e Paris Saint Germain per un incontro che può risultare già fondamentale in chiave conquista degli ottavi di finale. Gli azzurri hanno l’occasione per chiudere la pratica: dopo l’impresa con il Liverpool e quella sfiorata a Parigi c’è la possibilità di ...

Teatro alla Scala - biglietti per l’anteprima giovani di Attila esauriti in pochi minuti : “Alle 6 del mattino ne avevamo davanti 160” : Ragazzi in coda tutta la notte con i sacchi a pelo, i trolley e gli zaini: non è la fila per il nuovo iPhone né per la tournée di qualche popstar internazionale, ma per avere i biglietti dell’anteprima giovani alla Scala di Milano. L’appuntamento è per il 4 dicembre, con Attila, di Giuseppe Verdi. Prima della grande soirée del 7 dicembre, con il suo pubblico di politici e celebrità, il Teatro Piermarini dedica una serata al ...

50 Cent compra 200 biglietti del concerto di Ja Rule per lasciarli vuoti : La faida tra 50 Cent e Ja Rule si è riaccesa ancora una volta, con Fifty che porta il beef su un altro livello. Il rapper di 'Get Rich or Die Tryin' ha infatti comprato 200 biglietti di uno show del suo rivale, per la precisione i biglietti delle prime file, in modo da lasciarli vuoti quando Ja Rule si esibira' ad Arlington, in Texas, il 9 Novembre. Questa mossa di 50 Cent arriva dopo anni di faida tra i due, iniziata negli anni 2000 e ...

biglietti Juventus-Manchester United - Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il match dell’Allianz Stadium : E’ tempo di Champions League, e l’Allianz Stadium sarà teatro di una sfida suggettiva e fondamentale in chiave ottavi di finale per la Juventus. I bianconeri infatti ospitano mercoledì 7 novembre alle 21 a Torino il Manchester United di José Mourinho, nel ritorno del big match che si svolgerà una settimana prima all’Old Trafford, in terra britannica. I campioni d’Italia a Manchester sono stati dominanti. Nonostante il ...

Rita Ora in concerto a Milano – Data e Info biglietti per lo show italiano della diva del pop : Rita Ora è pronta a conquistare l’Italia con un incredibile show dopo essere stata la prima superospite internazionale di X-Factor Italia 2018 La popstar bRitannica Rita Ora arriva in concerto in Italia il 30 aprile 2019 al Fabrique di Milano. Nel 2009 l’artista viene notata dal rapper e produttore musicale Jay Z e successivamente appare nel video “Young Forever” dello stesso Jay Z oltre che nel video “Over” di Drake. Nel 2011 viene ...