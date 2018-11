I 90 ANNI DI ENNIO MORRICONE Quel legame profondo tra il Maestro e Bruce Springsteen

Ennio Morricone compie 90 ANNI : il grande maestro festeggerà il compleanno alla radio : Sabato 10 novembre Ennio Morricone compirà 90 anni alla radio. Su Rai radio3 andrà in onda una conversazione del maestro con Andrea Penna per festeggiare il suo compleanno assieme agli ascoltatori. Dagli esordi agli studi musicali fino alla sterminata produzione di musiche per il cinema: il ritratto di un grande italiano di casa nel mondo.Continua a leggere

Ennio Morricone - il premio alla carriera che anticipa la festa per i 90 ANNI : Ennio Morricone è stato protagonista di una serata magica alla Sapienza di Roma. Nell’Aula magna del Rettorato si è tenuto un incontro-concerto con il maestro, organizzato da Videocittà, durante il quale gli è stato conferito anche un premio alla carriera. Decisamente un bel modo per continuare l’avvicinamento ai 90 anni, che compirà il prossimo 10 novembre. Il premio a Ennio Morricone La scelta dell’Aula Magna della Sapienza ...

'Mill'Ennio' - i 90 ANNI di Ennio Morricone in un concerto speciale : sul palco anche il presidente Mattarella : Novant'anni festeggiati sul podio per Ennio Morricone e alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che dopo aver seguito ieri sera all'Auditorium Parco della Musica il concerto ...

Al via le celebrazioni per i 90 ANNI di Ennio Morricone. E il maestro si commuove : 'La grande festa per celebrare i novant'anni di Ennio Morricone è iniziata oggi a mezzogiorno nel foyer della sala Santa Cecilia dell'auditorium Parco della musica dove intorno a Morricone si sono ...

Ennio Morricone festeggia (in anticipo) i 90 ANNI : "Sono un compositore come gli altri" : "Sono molto imbarazzato e commosso per questi festeggiamenti. Se continuo a parlare mi metto a piangere. Sono un compositore come tanti altri, qualcosa mi è andata bene e qualcosa meno bene" Ho fatto di tutto per fare bene, qualche volta il regista non era contento. Raramente, per fortuna, non lo erano. Ce ne sono stati solo due, un americano e un italiano".Ennio Morricone, 90 anni il prossimo 10 novembre, sembra stupito di trovarsi al ...

I 90 ANNI di Ennio Morricone : ANSA, - ROMA, 27 SET - "Sono imbarazzato e commosso per questi festeggiamenti. Sono un compositore come tanti altri, qualcosa mi è andata bene e qualcosa meno bene. Al pubblico dico solo grazie. I ...