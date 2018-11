Highlights Torino-Parma 1-2 | video dei gol di Gervinho e Inglese

Highlights Serie A Sampdoria-Torino 1-4. Video Gol - pagelle e tabellino del match : Sampdoria-Torino 1-4, la cronaca– Anche il Torino si unisce alle goleade che hanno caratterizzato questa undicesima giornata di campionato. Dopo le manite di Inter e Napoli, il tris della Juve e il poker della Lazio, i granata rifilano 4 gol a Marassi alla Sampdoria, confermando l’ottimo momento di forma e lanciandosi in classifica. Sesto risultato […] L'articolo Highlights Serie A Sampdoria-Torino 1-4. Video Gol, pagelle e ...

Video/ Torino Fiorentina (1-1) : Highlights e gol della partita (Serie A 10^ giornata) : Video Torino Fiorentina (1-1): highlights e gol della partita di Serie A. Le immagine salienti dell'anticipo all'Olimpico per la 10^ giornata (27 ottobre 2018)(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 10:38:00 GMT)

Highlights Serie A : Torino-Fiorentina 1-1. Video Gol - Pagelle e tabellino del match : Highlights Torino-Fiorentina 1-1 – È stato un bel primo tempo. Infatti il pubblico ha dovuto pazientare appena due minuti per vedere gonfiarsi le rete. A compiere il gol è stato Benassi che ha approfittato di un rimpallo e portato avanti subito gli ospiti. La squadra di casa però reagisce e trova il pareggio grazie ad […] L'articolo Highlights Serie A: Torino-Fiorentina 1-1. Video Gol, Pagelle e tabellino del match proviene da Serie ...

Highlights Serie A : Bologna-Torino 2-2. Video gol - pagelle e tabellino del match : Partita importantissima quella che si giocherà al Dall’Ara tra Bologna e Torino. Entrambe le squadre sono obbligate a vincere per smuovere una classifica non troppo esaltante. BOLOGNA – La squadra di Pippo Inzaghi, reduce dalla sconfitta per due reti a zero sul campo del Cagliari, giocherà con il solito 3-5-2. Le due punte che avranno […] L'articolo Highlights Serie A: Bologna-Torino 2-2. Video gol, pagelle e tabellino del ...

Highlights Serie A : Bologna-Torino. Video gol - pagelle e tabellino del match : Partita importantissima quella che si giocherà al Dall’Ara tra Bologna e Torino. Entrambe le squadre sono obbligate a vincere per smuovere una classifica non troppo esaltante. BOLOGNA – La squadra di Pippo Inzaghi, reduce dalla sconfitta per due reti a zero sul campo del Cagliari, giocherà con il solito 3-5-2. Le due punte che avranno […] L'articolo Highlights Serie A: Bologna-Torino. Video gol, pagelle e tabellino del match ...

Video/ Torino-Frosinone (3-2) : Highlights e gol della partita (Serie A 8^ giornata) : Video Torino Frosinone (risultato finale 3-2): highlights e gol della partita di Serie A, 8^ giornata. I granata battono i ciociari con i gol di Rincon, Baselli e Berenguer.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 09:32:00 GMT)

Highlights Serie A e pagelle Torino-Frosinone 3-2 : granata vincono soffrendo – VIDEO : Torino-Frosinone 3-2, LA CRONACA – Bel primo tempo del Torino. Prima colpiscono un palo con Belotti, poi Rincon la sblocca con un tiro dal limite dell’area di rigore. I ciociari non riescono a rendersi pericolosi in avanti Nella seconda frazione di gioco l’undici di Mazzarri raddoppia subito con Baselli, poi si fa raggiungere nel giro […] L'articolo Highlights Serie A e pagelle Torino-Frosinone 3-2: granata vincono ...

VIDEO Torino-Frosinone 3-2 - gli Highlights della partita : Berenguer decide un match pazzo : Il Torino vince una pazza partita contro il Frosinone per 3-2 nel match valido per l’ottava giornata di Serie A: i granata, avanti con Rincon e Baselli, si fanno raggiungere da Goldaniga e Ciano prima del gol partita di Berenguer, che regala i tre punti ai piemontesi e lascia a secco i ciociari. IL VANTAGGIO DI RINCON ⚽️ #Torino 1:0 #Frosinone | Serie A | Day 8 | Goal #Rincon, 20#TORFROvia @VIDEOGoals_HD ...

Highlights e pagelle Torino-Frosinone 3-2 : granata vincono soffrendo : Torino-Frosinone 3-2, LA CRONACA – Bel primo tempo del Torino. Prima colpiscono un palo con Belotti, poi Rincon la sblocca con un tiro dal limite dell’area di rigore. I ciociari non riescono a rendersi pericolosi in avanti Nella seconda frazione di gioco l’undici di Mazzarri raddoppia subito con Baselli, poi si fa raggiungere nel giro […] L'articolo Highlights e pagelle Torino-Frosinone 3-2: granata vincono soffrendo ...

Video/ Chievo Torino (0-1) : Highlights e voti della partita (Serie A 7^ giornata) : Video Chievo Torino (risultato finale 0-1): gli highlights e i gol della partita che si è giocata per la settima giornata della Serie A. Zaza decide la sfida del Bentegodi al minuto 89(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 03:01:00 GMT)

VIDEO Basket - Highlights Olimpia Milano-Torino : i meneghini vincono la Supercoppa Italiana : L’Olimpia Milano ha vinto la Supercoppa Italiana 2018 di Basket maschile sconfiggendo la FIAT Torino per 82-71 nella Finale giocata al PalaLeonessa di Brescia. I Campioni d’Italia hanno conquistato il titolo per la terza volta consecutiva riuscendo ad avere la meglio sui piemontesi che però hanno dato sempre grande battaglia in una partita estremamente avvincente e appassionante. Di seguito il VIDEO con gli highlights di Olimpia ...

Highlights e pagelle Chievo-Torino 0-1 : Zaza entra e decide : Chievo-Torino, LA CRONACA- Un gol di Zaza nel finale di gara decide il noioso match del Bentegodi. Poche occasioni e tanti sbadigli nella gara tra due squadre in netta difficoltà di risultati e punti; in particolar modo i padroni di casa non riescono a annullare la penalizzazione, rimanendo ancora a -1 in classifica. Partita che […] L'articolo Highlights e pagelle Chievo-Torino 0-1: Zaza entra e decide proviene da Serie A News Calcio - ...

Video/ Atalanta Torino (0-0) : Highlights della partita (Serie A 6^ giornata) : Video Atalanta Torino (risultato finale 0-0): gli highlights della partita valida nella 6^ giornata della Serie A. E pari a rete bianche a Bergamo, casa della Dea.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 09:06:00 GMT)

VIDEO / Torino Napoli (1-3) : Highlights e gol - Ancelotti soddisfatto : una bella vittoria (Serie A) : VIDEO Torino Napoli (risultato finale 1-3): gli highlights e i gol della partita di Serie A, 5^ giornata. Vittora convincente dei partenopei, a segno con Insigne (doppietta) e Verdi(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 09:42:00 GMT)