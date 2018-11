Hamilton show ad Interlagos | pole con polemiche al Gp del Brasile

sportfair

: On page 196 of 270 of Rebel, by Alwyn Hamilton: Si è svegliatoooooooo ? T_T - Chiara_Cilli : On page 196 of 270 of Rebel, by Alwyn Hamilton: Si è svegliatoooooooo ? T_T -

(Di sabato 10 novembre 2018) Lewisriesce a fare la differenza in pista ad: il cinque volte campione del mondo inal Gp delUn sabato pomeriggio infuocato sulla pista di, per le qualifiche del Gp del. Dopo due episodi discutibili che hanno fatto finire Lewisnell’occhio del ciclone perchè ha ostacolato prima Raikkonen e poi Sirotkin, ma la FIA non ha ritenuto necessario mettere il cinque volte campione del mondo sotto investigazione tra lo stupore di tutti gli addetti al lavoro del mondo a quattro ruote. Anche Sebastian Vettel ha avuto qualche problemino di troppo ed il suo comportamento è stato segnalato dai marshal al collegio dei commissari sportivi. Al termine di queste qualifiche travagliate, è Lewisilman del Gp del. Il britannico ha fatto la differenza, lasciandosi alle spalle Sebastian Vettel e Valtteri Bottas. ...