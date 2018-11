Ha un infarto sul campo da gioco | Giacomo Caldarola muore davanti agli occhi dei suoi

infarto durante il volo - donna salvata sull’aereo da altri tre passeggeri : A bordo del velivolo, partito da Londra e diretto a Pisa, non vi erano medici ma fortunatamente tre infermieri toscani che hanno immediatamente capito cosa stesse accadendo e hanno soccorso la donna, invitando poi il comandante dell'aereo ad un atterraggio di emergenza poi avvenuto in Belgio dove infine la paziente è stata portata in ospedale.Continua a leggere