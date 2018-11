Grande Fratello Vip | Alessandro Cecchi Paone contro Silvia Provvedi | “Sei un esempio

Maria Monsè in lacrime a Verissimo dopo l’eliminazione al Grande Fratello Vip : Verissimo: Maria Monsè si commuove a Verissimo dopo aver visto un filmato sulla sua famiglia Momento di commozione a Verissimo per Maria Monsè. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è emozionata dopo aver visto un filmato sulla sua famiglia. La showgirl lanciata da Non è la Rai ha provato a trattenere le lacrime ma […] L'articolo Maria Monsè in lacrime a Verissimo dopo l’eliminazione al Grande Fratello Vip proviene da ...

Grande Fratello Vip - la Marchesa D'Aragona e lo sfregio a Tina Cipollari : umiliata - così : Tutto il veleno della Marchesa D'Aragona . L'ex inquilina del Grande Fratello Vip , nel corso del gioco Obbligo o verità realizzato dal sito del Grande Fratello , si è infatti scagliata contro Tina ...

Grande Fratello Vip 2018 - il dramma di Francesca Cipriani : «Ha pianto tutta la notte» : L'incontro tra Francesca Cipriani e Walter Nudo all'interno della casa del Grande Fratello vip 2018, non è andato esattamente come si aspettava Francesca. L'ex Pupa è...

Grande Fratello Vip 2018 - Giulia Provvedi piange : «Mi sento sola». Silvia la consola : Momenti difficili al Grande Fratello Vip 2018 anche per Giulia Provvedi . 'Mi sento sola, non mi sento forte', ha detto in lacrime Giulia, mentre la sorella gemella Silvia - fresca reduce da una ...

Grande Fratello Vip 2018 - Silvia su Corona e Argento : «Io non mi sono mai innamorata in due settimane. E’ un’arte» : Silvia Provvedi La liason, vera o presunta, tra Fabrizio Corona e Asia Argento fa discutere anche all’interno della Casa di Grande Fratello Vip. Ieri sera Alfonso Signorini ha, infatti, comunicato la notizia a colei che è stata la fidanzata dell’ex re dei paparazzi, Silvia Provvedi, che non si è scomposta e anzi ha commentato con un laconico “Se lo può tenere”. Questa mattina però in giardino la ragazza non ha resistito ed è tornata ...

Giulia Provvedi in crisi al Grande Fratello Vip 3 : “Mi sento sola” : Grande Fratello Vip 3: Giulia Provvedi in lacrime Giulia Provvedi non è riuscita a reggere al Grande Fratello Vip 3. L’uscita di Fabio Basile, con cui aveva stretto un rapporto profondo di amicizia, e l’attacco di Alessandro Cecchi Paone dopo l’ultima diretta del reality, hanno destabilizzato la cantante che non è riuscita a trattenere le lacrime. In giardino con la sorella in queste ore, la giovane si è lasciata andare ad un ...

Grande Fratello Vip - il raptus di Silvia Provvedi : 'Fabrizio Corona e Asia Argento? Gli faccio i miei auguri' : La love story tra Fabrizio Corona e Asia Argento è approdata al Grande Fratello Vip . A riportare la notizia a Silvia Provvedi è proprio il direttore del settimanale Chi Alfonso Signorini , che, è ...

Ascolti tv 8 novembre : crolla il Grande Fratello Vip - flop Pechino Express : Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata agli Ascolti della giornata di ieri, giovedì 8 novembre, caratterizzata dalla messa in onda in prime time della nuova puntata del Grande Fratello Vip 3, condotto da Ilary Blasi. Su Raiuno, invece, nuovo appuntamento con la fiction L'Allieva 2, mentre su Raitre è tornata in onda la trasmissione La tv delle ragazze. condotta da Serena Dandini, a trent'anni dalla prima puntata. Un giovedì ...

Grande Fratello Vip - Silvia attacca la coppia Corona-Argento : 'Sono finti' : Nuovo spazio dedicato alle notizie del Grande Fratello Vip, [VIDEO] il Reality Show condotto da Ilary Blasi in onda ogni lunedì su Canale 5. Le novita' che ci arrivano dalla casa più spiata d'Italia si soffermano su Silvia Provvedi. Proprio quest'ultima ha voluto esprimere la sua opinione sulla nuova storia d'amore del suo ex fidanzato Fabrizio Corona. Come saprete, l'ex re dei paparazzi ha iniziato una frequentazione con Asia Argento, l'ex ...

Grande Fratello Vip - nona puntata - eliminato Fabio : Mainardi - Paone e Sala in nomination : La nona puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa ieri 8 novembre su Canale 5, non ha deluso le aspettative, riservando sorprese a molti dei concorrenti. Il colpo di scena più 'crudele' è stato rivolto a Walter Nudo che ha creduto di essere stato eliminato al televoto, salvo poi rendersi conto che si è trattato soltanto di uno scherzo. Successivamente, è stata la volta di Jane Alexander, che ha pensato di non poter riabbracciare Elia Fongaro ...

Grande Fratello Vip 2018 - Cecchi Paone a Silvia Provvedi : «Fabrizio Corona il peggiore esempio - tu ci sei stata fidanzata» : Lite furiosa tra Alessandro Cecchi Paone e Silvia Provvedi al Grande Fratello Vip 2018 . Il giornalista attacca l'ex fidanzata di Fabrizio Corona e ne scaturisce una discussione animata. 'Sei stata ...

Grande Fratello Vip. Silvia Provvedi in lacrime dopo la lite con Cecchi Paone. Guarda il VIDEO : La tensione si taglia con il coltello nella Casa del Grande Fratello Vip. dopo la lite tra Silvia Provvedi e Alessandro Cecchi Paone, che ha criticato duramente la cantante delle Donatella per la... L'articolo Grande Fratello Vip. Silvia Provvedi in lacrime dopo la lite con Cecchi Paone. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Pomeriggio 5 - la figlia di Bobby Solo contro Francesco Monte : 'Andava punito al Grande Fratello Vip' : La figlia di Bobby Solo , Veronica Satti , ha duramente attaccato Francesco Monte da Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 . L'opinionista, che ha tempo fa dichiarato di essere lesbica, lo accusa di omofobia ...

Grande Fratello Vip - Walter Nudo sotto-choc : Ilary Blasi gli annuncia che è salvo ma la reazione fa discutere : La reazione di Walter Nudo all'annuncio del suo rientro nella casa del Grande Fratello Vip ha fatto il giro del web. L'attore italo-canadese è noto al pubblico per le sue reazioni pacate e non troppo ...