Gran Bretagna | le rinnovabili superano per la prima volta gas e carbone

Gran Bretagna - si dimette il ministro dei Trasporti Jo Johnson 'La Brexit è un fallimento' : ... May è finita in un vicolo cieco: per come stanno le cose il Regno Unito 'sarà destinato o a un rapporto di vassallaggio, forse infinito, nei confronti dell'Europa, che indebolirà la nostra economia, ...

Gran Bretagna - PIL terzo trimestre in crescita come da attese : L'economia britannica dovrebbe continuare a crescere, accelerando il passo anche nel 3° trimestre dell'anno. Da luglio a settembre 2018, il PIL del Regno Unito ha evidenziato un incremento dello 0,6%

Gran Bretagna - produzione industriale al palo a settembre : Ferma la produzione industriale nel Regno Unito, mentre mostra passi in avanti l'attività manifatturiera. Gli ultimi dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Statistica della Gran Bretagna , ONS, ...

Andrea Bocelli orgoglio d'Italia Primo in Usa e Gran Bretagna : Andrea Bocelli al Primo posto della classifica pop americana con il disco Sì. Nessun italiano c'era mai riuscito con un album e già questo merita gli applausi. C'era riuscito Domenico Modugno con il brano Nel blu dipinto di blu "ed era il 1958, l'anno in cui sono nato, pensa che stranezza", dice Bocelli da Forte dei Marmi dove è di passaggio a casa nella pausa brevissima di un periodo di spostamenti frenetici: "Tra poco parto per Orlando in ...

Circumnaviga a nuoto la Gran Bretagna - 155 giorni consecutivi in mare : Ross Edgley è il primo uomo a Circumnavigare a nuoto la Gran Bretagna e iscrive il suo nome nel Guinness dei primati. Il nuotatore inglese di 33 anni ha compiuto un totale di 1.780 miglia (2.865 km) percorsi in senso orario, restando 5 mesi in mare, dove ha affrontato forti correnti, mare agitato e temporali acque gelide e meduse, senza mai toccare terra.Ross Edgley, di Grantham, nel Lincolnshire, ha infranto tutti i record, a cominciare ...

Gran Bretagna - immigrato si finge ragazzino di 15 anni per iscriversi a scuola - : A Ipswich, nel Suffolk, un immigrato di 30 anni è indagato per fingersi un quindicenne e frequentare la scuola. A lanciare l'allarme sono stati propri i suoi compagni di classe. Il quotidiano Ipswich ...

Gran Bretagna - crescita inattesa del settore edilizio a ottobre : Segnali di crescita dal settore edilizio britannico. L'indice PMI costruzioni, secondo quanto elaborato da Ihs Markit , è migliorato, salendo nel mese di ottobre a 53,2 punti contro i 52,1 di ...

Gran Bretagna - rallenta l'indice PMI manifattura : In Gran Bretagna l'attività manifatturiera accusa, una frenata, registrando il peggior risultato da luglio 2016, ovvero dopo il "sì" del referendum alla Brexit . l'indice PMI del settore ...

Halloween : in Gran Bretagna la commemorazione dei defunti con le mummie siciliane : Ci sono tanti modi di narrare la Sicilia, terra di fascino e contraddizioni, di borghi incantati e di tradizioni che sopravvivono, a dispetto della globalizzazione. L’emittente internazionale BBC ha deciso di raccontare, in occasione della celebre ricorrenza di origine celtica di Halloween, un particolare aspetto del rapporto che lega la vita e la morte in Sicilia. Andrà infatti in onda domani, 31 ottobre, sul sito della BBC, il ...

La Gran Bretagna annuncia una tassa sui servizi digitali : LONDRA - Una Finanziaria «per un futuro migliore»: questa la promessa del cancelliere dello Scacchiere britannico Philip Hammond, che ha presentato il Budget d'autunno, l'ultimo prima di Brexit.