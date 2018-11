Gramellini fa la morale a Mourinho e non cita mai gli insulti

ilnapolista

: @vitalbaa @iurimariaprado Non ho letto gramellini, ma fare questa distinzione non è solo un fatto statistico ma anc… - lagracchiatrice : @vitalbaa @iurimariaprado Non ho letto gramellini, ma fare questa distinzione non è solo un fatto statistico ma anc… -

(Di sabato 10 novembre 2018) Come il ministro Centinaio Massimo. Se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo. È il miglior paradigma dello stato del giornalismo italiano. Prende carta e penna – con 24 ore di ritardo, i pensieri solenni vanno lasciati sedimentare – per dire la sua sue il suo gesto allo stadio della Juventus. Per quei tre che non lo sapessero, a fine partita, dopo aver vinto in rimonta, ma soprattutto dopo essere stato insultato per 90 minuti, ha portato la mano all’orecchio come a dire: “non vi sento più”.che un inascoltato Ancelotti – ormai anche lui è entrato nel cono d’ombra napoletano – ha denunciato come il problema del calcio italiano (italiano, hato anche Napoli, lo scriviamo prima che tiriate fuori i vostri ciclostile sul vittimismo) senza cultura sportiva. Ma degli, nel sermone mattutino disul Corriere ...