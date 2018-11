: Le #FP3 sono di Vettel ?? Il tedesco abbatte il muro dell’ 1:08.000 ?? Hamilton in pista ???? Le due #Mercedes dietro S… - SkySportF1 : Le #FP3 sono di Vettel ?? Il tedesco abbatte il muro dell’ 1:08.000 ?? Hamilton in pista ???? Le due #Mercedes dietro S… - SkySportF1 : È caccia alla Pole in Brasile ???? Seguite le Qualifiche in LIVE STREAMING ?? - SkySportF1 : Incognita pioggia in Brasile ?? ?? Le #Ferrari riescono a qualificarsi con le Soft ?? #Hamilton, che rischio con… -

Lewisdi prende laposition a Interlagos precedendodi 93 millesimi. A scacchiera, come spesso in questa stagione, Mercedes e Ferrari: terzo posto in griglia per Bottas,quarto per Raikkonen. Terza fila per le Red Bull, con Verstappen e Ricciardo. Ma l' australiano perderà 5 posizioni per la sostituzione del turbo. Buona prova del futuro ferrarista Leclerc, che passa in extremis la Q2 e fa l'ottavo tempo. Giornata uggiosa a San Paolo, in Q2 le Ferrari 'azzardano' con successo le soft. Può essere un vantaggio in gara.(Di sabato 10 novembre 2018)