Gp Brasile | pole Hamilton | Vettel 2 o

F1 - GP Brasile 2018 : Lewis Hamilton centra la pole tra le polemiche e beffa Vettel - quarto Raikkonen : Lewis Hamilton (Mercedes) non si risparmia e centra la pole position anche del Gran Premio del Brasile 2018 di Formula Uno. Sul tracciato di Interlagos, dove ha fatto la sua comparsa anche qualche goccia di pioggia, l’inglese ha conquistato la partenza al palo numero 82 della sua carriera, ma ci sarà da discutere. Andiamo, però, con ordine. Il cinque volte iridato ha realizzato uno straordinario 1:07.281 e domani prenderà il via davanti a ...

F1 – Lewis Hamilton conquista la 10ª pole stagionale : la griglia di partenza del Gp del Brasile : Lewis Hamilton in pole position ad Interlagos: la griglia di partenza del Gp del Brasile Lewis Hamilton conquista la sua decima pole stagionale tra le polemiche per due episodi discutibili nelle qualifiche del Gp del Brasile. Alle spalle del cinque volte campione del mondo si è piazzato il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel, seguito da Bottas e Raikkonen. Non riesce a far meglio del sesto tempo Daniel Ricciardo, che partirà però ...

F1 – Verstappen scarta la possibilità di pole in Brasile : “impossibile contro i nostri avversari” : Max Verstappen commenta il suo venerdì di prove libere a Interlagos: l’olandese ha ottenuto il quinto miglior tempo nelle Fp2 Dopo le prove libere del venerdì sul circuito di Interlagos il pilota più veloce è stato Valtteri Bottas. Il pilota finlandese ha segnato il tempo migliore, seguito ad un soffio da Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Max Verstappen e Kimi Raikkonen. Domani, a battersi per la penultima pole ...