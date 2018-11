Gp Brasile | Hamilton conquista la pole Anche Vettel in prima fila | ma a rischio sanzione

Gp Brasile : pole Hamilton - Vettel 2/o : ROMA, 10 NOV - Lewis Hamilton, su Mercedes, ha conquistato la pole position del Gp del Brasile, penultima prova del mondiale di Formula 1. Sulla pista di Interlagos, il campione del mondo ha chiuso il miglior giro in 1.'07''281. In prima fila, al suo fianco, partirà Sebastian Vettel, staccato di 93 millesimi. Mercedes e Ferrari anche in seconda fila, con Bottas in terza piazza , +...

F1 Brasile - Hamilton : «Qualifiche difficili - Ferrari veloci» : SENNA SUL CASCO Il campione del mondo si è detto felice di gareggiare ancora in Brasile, 'porto un logo di Senna sul mio casco questo fine settimana' , e quanto alla gara di domani non si è ...

Brasile : pole di Hamilton davanti a Vettel. Ma caos regole : Ancora lui davanti a tutti: Lewis Hamilton ha conquistato la pole nel GP del Brasile, la decima della stagione e l’82° in carriera, che è anche la numero 100 per la Mercedes e la quinta conscutiva del team a Interlagos. A meno di un decimo la Ferrari di Sebastian Vettel, la cui seconda posizione potrebbe […] L'articolo Brasile: pole di Hamilton davanti a Vettel. Ma caos regole sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Gp Brasile : pole Hamilton - Vettel 2/o : ANSA, - ROMA, 10 NOV - Lewis Hamilton, su Mercedes, ha conquistato la pole position del Gp del Brasile, penultima prova del mondiale di Formula 1. Sulla pista di Interlagos, il campione del mondo ha chiuso il miglior giro in 1.'07''281. In prima fila, al suo fianco, partirà Sebastian Vettel, staccato di 93 millesimi. Mercedes e Ferrari anche in seconda fila, con Bottas in terza piazza , +...

F1 Brasile - Hamilton : «Qualifica difficile» : È il commento alla decima pole stagiona conquistata sul circuito di Interlagos del campione del mondo Lewis Hamilton che nel Gp del Brasile partirà davanti a tutti grazie al record della pista, 1'07''...

F1 – Hamilton analizza le qualifiche del Gp del Brasile : “era difficile interpretare” : Le sensazioni di Lewis Hamilton dopo la pole position al Gp del Brasile: le parole del britannico della Mercedes nella conferenza stampa post qualifiche ad Interlagos Lewis Hamilton ha conquistato oggi la sua decima pole position stagionale, ad Interlagos, lasciandosi alle spalle Sebastian Vettel e Valtteri Bottas. Il britannico della Mercedes partirà dalla prima posizione in griglia di partenza al Gp del Brasile nonostante qualche ...

Formula 1 - Lewis Hamilton in pole position nel Gran premio del Brasile : Decima pole position stagionale per Lewis Hamilton , che scatterà davanti a tutti nel Gran premio del Brasile , penultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 . Alle sue spalle la Ferrari di ...

Formula 1 - Brasile : pole ad Hamilton - secondo Vettel : Lewis Hamilton, su Mercedes, ha conquistato la pole position del Gp del Brasile, penultima prova del mondiale di Formula 1. Sulla pista di Interlagos, il campione del mondo ha chiuso il miglior giro in 1.'07'281. In prima fila, al suo fianco, partirà Sebastian Vettel, staccato di 93 millesimi. Mercedes e Ferrari anche in seconda fila, con Bottas in terza piazza, +...

F1 - Brasile : Hamilton in pole - rischio penalità per Vettel! : INTERLAGOS - Lewis Hamilton mette il turbo e conquista la decima pole position della stagione in Brasile. Il pilota Mercedes ha chiuso le qualifiche a 1'07"281, record della pista, davanti a Sebastian ...

Gp Brasile : pole Hamilton - Vettel 2/o : ANSA, - ROMA, 10 NOV - Lewis Hamilton, su Mercedes, ha conquistato la pole position del Gp del Brasile, penultima prova del mondiale di Formula 1. Sulla pista di Interlagos, il campione del mondo ha chiuso il miglior giro in 1.'07''281. In prima fila, al suo fianco, partirà Sebastian Vettel, staccato di 93 millesimi. Mercedes e Ferrari anche in seconda fila, con Bottas in terza piazza, +...

Gp Brasile - Hamilton conquista la pole. Anche Vettel in prima fila : INTERLAGOS - Pole position per Lewis Hamilton nel Gran Premio del Brasile, penultima prova stagionale in programma domenica sul circuito di Interlagos. Il campione del mondo della Mercedes fa il record della pista in 1'07'281, precedendo di 93 millesimi Sebastian Vettel, che lo affiAncherà in prima fila. Alle loro spalle Valtteri Bottas, Mercedes, e l'altra rossa di ...

Lewis Hamilton - GP Brasile F1 2018 : “Stupito per la pole position - domani in gara le gomme faranno la differenza” : Lewis Hamilton è soddisfatto della pole position del Gran Premio del Brasile 2018 di Formula Uno di domani. L’inglese, nonostante due rischi notevoli nella Q2 (due ostacoli nei confronti di Kimi Raikkonen e Sergey Sirotkin), si gusta la 82esima partenza al palo della carriera, la decima in questo 2018, la 100esima per la Mercedes. La felicità, per il cinque volte campione del mondo, ovviamente, è notevole. “Sono state qualifiche ...

F1 – Hamilton elogia le Ferrari - Vettel sbotta contro i commissari e Bottas rimane neutro : le impressioni dei piloti dopo le qualifiche del Brasile : Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e Valtteri Bottas commentano a caldo le qualifiche del Gp del Brasile tenutesi sul circuito di Interlagos Lewis Hamilton, dopo aver conquistato il quinto titolo iridato della sua carriera, ottiene in occasione del weekend sul circuito di Interlagos la sua decima pole position di stagione. Il britannico è perciò il poleman del Gp del Brasile 2018. Il pilota della Mercedes sarà affiancato in prima fila da ...

Formula 1 Brasile - la griglia di partenza : bagarre Hamilton-Vettel! : Formula 1 Brasile, la griglia di partenza – Si sono concluse le qualifiche valide per il gran premio di Formula 1 in Brasile, un appuntamento che si preannuncia scoppiettante. E’ Lewis Hamilton il poleman del Gp del Brasile. Il britannico ha fatto la differenza, lasciandosi alle spalle Sebastian Vettel e Valtteri Bottas. Quarto tempo invece per Kimi Raikkonen in pista in Brasile. Attesa per la gara di domani che si preannuncia ...