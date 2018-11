Governo | Di Maio | questo esecutivo durerà cinque anni

Di Maio - Governo non è a rischio : ANSA, - ROMA, 9 NOV - M5s e Lega "sono due forze politiche che quando non sono d'accordo lo dicono sulla pubblica piazza. Quando vedete un acceso dibattito pubblico tra Lega e 5S questo fa parte della ...

Di Maio - Governo non è a rischio : ANSA, - ROMA, 9 NOV - M5s e Lega "sono due forze politiche che quando non sono d'accordo lo dicono sulla pubblica piazza. Quando vedete un acceso dibattito pubblico tra Lega e 5S questo fa parte della ...

Ue - Di Maio : non si deve uscire dall'euro - Governo lo garantisce : Roma, 9 nov., askanews, - 'Ho dichiarato' prima del voto del 4 marzo che 'non era più tempo di uscire dall'euro. dall'euro non si deve più uscire. Lo garantisco non solo come capo politico, ma come ...

Tria conferma i fondamentali della Manovra. Di Maio ribadisce : il Governo non cadrà : Le misure che il Governo ha messo a punto rappresentano un percorso di politica economica che aiuterà il Paese a crescere". " Ribadisco un concetto fondamentale: non esiste stabilità economica senza ...

Tria conferma i fondamentali della Manovra. Di Maio ribadisce : il Governo non cadrà : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria continua a difendere a spada tratta la Manovra, ricordando che 'il Governo è stato autorizzato dal Parlamento ad un indebitamento del 2,4% nel 2019 e il

Di Maio : screzi? Governo Lega-M5S regge : 11.36 M5S e Lega "sono due forze politiche che quando non sono d'accordo lo dicono sulla pubblica piazza. Quando vedete un acceso dibattito pubblico tra Lega e 5S questo fa parte della sincerità, quando non sono d'accordo lo dicono pubblicamente e non credo che quando lo dicono mettano a repentaglio la stabilità del Governo". Così il vicepremier Di Maio. Alla Stampa estera Di Maio precisa: "E' parte di una dialettica nuova,è un Governo nuovo ...

Di Maio : Non è campionato tra Lega e M5S - credo in questo Governo : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Luigi Di Maio : “Ho trovato un macello - accordo su prescrizione o salta il contratto di Governo” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, parla al suo ritorno dalla Cina spiegando di aver "trovato il macello" sul caso della prescrizione: "Si deve trovare l'accordo altrimenti salta il contratto di governo. Il tema è che quando non ci confrontiamo io e Salvini direttamente aumenta la tensione".Continua a leggere

Prescrizione - Luigi Di Maio : “O si trova l’accordo con la Lega o salta il contratto di Governo” : l’accordo sulla riforma della Prescrizione “si deve trovare, perché il ddl con la Prescrizione va votato in aula alla Camera il prima possibile“. A dirlo in un’intervista al Fatto Quotidiano è il vicepremier Luigi Di Maio, che avverte l’alleato della Lega: “La quadra va trovata, altrimenti salta il contratto di governo“. “La Prescrizione – sottolinea il leader del M5S – è nel contratto e va fatta. ...

Prescrizione - ultimatum Di Maio "Accordo o salta il Governo" : "O arriva l'accordo sulla Prescrizione o salta il contratto di governo". A lanciare l'avvertimento è il vicepremier Luigi di Maio. "La Prescrizione - ricorda all'alleato Matteo Salvini - è nel contratto e va fatta". E sulla misura, aggiunge, si deve chiudere votandola dentro il ddl Anticorruzione in aula alla Camera il prima possibile, perché "non possiamo dire alle famiglie delle ...

Prescrizione - Di Maio : 'Senza accordo salta il contratto di Governo' : "O arriva l'accordo sulla Prescrizione o salta il contratto di governo". A lanciare l'avvertimento è il vicepremier Luigi di Maio. "La Prescrizione - ricorda all'alleato Matteo Salvini - è nel ...

Prescrizione - Di Maio : “Questione di civiltà. Non dubito della lealtà del Governo - raggiungeremo accordo” : “La battaglia contro la Prescrizione fa parte del Dna del M5S: Noi nella legge anticorruzione pensiamo che la Prescrizione e il suo blocco, dopo la condanna in primo grado, sia sacrosanto. Ed è sacrosanto perché oggi l’accesso alla giustizia è diventata anche una questione di soldi e chi ha più soldi può arrivare ad un processo più lungo”. Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio in diretta facebook sottolineando: “è una ...

Luigi Di Maio - retroscena Minzolini : la mossa di Marco Travaglio per far cadere il Governo Lega-M5s : L'ombra di Marco Travaglio , e delle manette, su Luigi Di Maio . La forzatura del Movimento 5 Stelle sul Dl Anti-corruzione , con lo scontro formale contro la Lega , rappresenta l'estremo tentativo ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - la soffiata di Daniela Santanchè ad Augusto Minzolini : 'Così cade il Governo' : 'C'è molta fibrillazione nella Lega '. La confidenza, raccolta da Augusto Minzolini , è di Daniela Santanchè , la 'ambasciatrice di Giorgia Meloni' presso Matteo Salvini . Secondo la Pitonessa ex ...