Google potrebbe permetterci di provare le versioni future di Android con largo anticipo

Google Foto potrebbe restituire la possibilità di eseguire il backup delle foto solo quando lo smartphone è in carica : Alcune linee di codice contenute nell'apk della nuova versione di Google foto evidenziano la presenza di un possibile controllo sullo stato della batteria, tramite il quale l'app chiederà all'utente di spegnere lo schermo per iniziare il caricamento quando la batteria è scarica, mentre il backup video sarà messo in pausa. L'articolo Google foto potrebbe restituire la possibilità di eseguire il backup delle foto solo quando lo smartphone è in ...

Bonito e Sargo potrebbero essere i prossimi smartphone di Google : Dal teardown dell’ultimo apk di Google ARCore, sono emersi i nomi in codice di due dispositivi: Bonito e Sargo. Il nome Bonito era già […] L'articolo Bonito e Sargo potrebbero essere i prossimi smartphone di Google proviene da TuttoAndroid.

Google ha sviluppato un sistema per identificare i ristoranti che potrebbero vendere cibo pericoloso : Google presto potrebbe fornire agli utenti anche informazioni sui ristoranti nei quali vi è un maggiore pericolo di incorrere in un'intossicazione alimentare L'articolo Google ha sviluppato un sistema per identificare i ristoranti che potrebbero vendere cibo pericoloso proviene da TuttoAndroid.

Le patch di novembre per Google Nexus 5X e 6P potrebbero essere le ultime : è ora di cambiare ROM? : Per i Google Nexus 5X e Nexus 6P potrebbe essere giunto il punto di non ritorno e all'ultimo OTA potrebbero non seguirne degli altri L'articolo Le patch di novembre per Google Nexus 5X e 6P potrebbero essere le ultime: è ora di cambiare ROM? proviene da TuttoAndroid.

Google Home Hub potrebbe mettere a rischio i dati dell’utente : A dire del ricercatore di sicurezza Jerry Gamblin, Google Home Hub potrebbe essere esposto ad alcune potenziali vulnerabilità. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google Home Hub potrebbe mettere a rischio i dati dell’utente proviene da TuttoAndroid.

Niente più consegne in anticipo per i Google Pixel 3. Anzi - potrebbero arrivare in ritardo : Che Google, in fondo in fondo, voglia semplicemente far parlare di sé? Chissà. Sta di fatto che a Mountain View hanno commesso l'ennesima gaffe L'articolo Niente più consegne in anticipo per i Google Pixel 3. Anzi, potrebbero arrivare in ritardo proviene da TuttoAndroid.

Play Pass potrebbe essere un abbonamento per il Google Play Store : Google starebbe valutando la possibilità di lanciare un programma di abbonamento per il Play Store identificato come "Play Pass". L'articolo Play Pass potrebbe essere un abbonamento per il Google Play Store proviene da TuttoAndroid.

La modalità notte (Night Sight) sui Google Pixel potrebbe cambiare tutto - ma c’è da sistemare qualcosa (video) : Night Sight su Google Pixel 3 XL fa cose pazzesche, vi mostriamo come funziona in video e la mettiamo a confronto con Huawei Mate 20 Pro L'articolo La modalità notte (Night Sight) sui Google Pixel potrebbe cambiare tutto, ma c’è da sistemare qualcosa (video) proviene da tuttoAndroid.

App Google : in futuro potrebbero essere a pagamento : Le app Google, fulcro del sistema operativo sviluppato a Mountain View, sono da sempre un’icona per tutti gli utenti Android. La politica dell’azienda è stata, almeno fino a questo momento, di renderle disponibili gratuitamente proprio leggi di più...

Le Google App potrebbero costare ai Produttori fino a 35 euro per colpa della UE : Potrebbe essere un conto salatissimo quello “imposto” dalla comunità europea, che obbligherà i Produttori a pagare Google per includere le GApp nei loro dispositivi Le GApp potrebbero costare fino a 35 euro ai Produttori per essere preinstallate nei loro dispositivi Una cifra enorme potrebbero dover pagare i vari Produttori di smartphone per inserire nei dispositivi […]

Le Google App potrebbero costare ai Produttori fino a 35 euro per colpa della UE : Potrebbe essere un conto salatissimo quello “imposto” dalla comunità europea, che obbligherà i Produttori a pagare Google per includere le GApp nei loro dispositivi Le GApp potrebbero costare fino a 35 euro ai Produttori per essere preinstallate nei loro dispositivi Una cifra enorme potrebbero dover pagare i vari Produttori di smartphone per inserire nei dispositivi […]

Le Google App potrebbero costare ai Produttori fino a 35 euro per colpa della UE : Potrebbe essere un conto salatissimo quello “imposto” dalla comunità europea, che obbligherà i Produttori a pagare Google per includere le GApp nei loro dispositivi Le GApp potrebbero costare fino a 35 euro ai Produttori per essere preinstallate nei loro dispositivi Una cifra enorme potrebbero dover pagare i vari Produttori di smartphone per inserire nei dispositivi […]

Google Chrome nasconde i media in incognito e potrebbe migliorare la sincronizzazione : Google Chrome inserisce un piccolo miglioramento nella modalità in incognito, nascondendo le informazioni sui media in riproduzione. In futuro potrebbe accogliere la funzione Self Share, per una più avanzata sincronizzazione delle schede tra dispositivi. L'articolo Google Chrome nasconde i media in incognito e potrebbe migliorare la sincronizzazione proviene da TuttoAndroid.

Ecco perché la multa dell'Ue a Google potrebbe costarci 40 euro a testa : La 'contromisura' di Google Secondo alcuni documenti ottenuti dal sito specializzato The Verge , ma le indiscrezioni sono confermate anche da molte altre testate, in molti paesi del mondo,, Google ...