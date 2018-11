Golf – Qualifying School dell’European Tour | Bergamaschi bene all’avvio | Manassero e

sportfair

(Di sabato 10 novembre 2018) Matteo, Guido Migliozzi e Filippo Beramaschi protagonisti della finale dellaSui due percorsi del Lumine GC (Hills Course par 72, Lake Course par 71), a Tarragona in Spagna, è iniziata la finale della. La classifica fa riferimento al par essendo differenti quelli dei due campi. Tre gli italiani in campo. Filippo Beramaschi, 33° con “meno 4” (67, LC), Matteo, 76° con “meno 2” (70, HC) e Guido Migliozzi, 98° con “meno 1” (70, LC). Al vertice con “meno 9” il tedesco Max Schmitt e l’inglese Daniel Gavins (entrambi 62, LC). Si gioca sulla distanza di 108 buche: i primi 25 classificati avranno accesso all’European2019 con la categoria 17, mentre gli altri che supereranno il taglio dopo 72 buche riceveranno la categoria 22 per il Challenge.L'articolo...