Golf | European Tour 2018 | Sergio Garcia allunga nel terzo giro del Nedbank Golf

Golf - European Tour 2018 : Sergio Garcia sempre davanti al Nedbank Golf Challenge. Ottavo Andrea Pavan - bene Paratore : Il secondo giro del Nedbank Golf Challenge hosted by Gary Player vede Sergio Garcia controllare senza particolari problemi la situazione. Lo spagnolo, dopo un grande primo giro concluso otto colpi sotto il par 72 del percorso di Sun City, si conferma al comando del torneo dopo aver impiegato 71 colpi per finire il secondo giorno: il suo totale è dunque di -9. Balza al secondo posto, con un -5 di giornata e -8 complessivo, il sudafricano Louis ...

Golf – Finale Qualifying School European Tour : tre italiani in gara : Finale Qualifying School European Tour con Manassero, Bergamaschi e Migliozzi Matteo Manassero, ammesso di diritto, Filippo Bergamaschi e Guido Migliozzi, promossi allo Stage 2, partecipano alla Finale della Qualifying School dell’European Tour che si svolge sul percorso del Lumine GC di Tarragona, in Spagna, dal 10 al 15 novembre. Si gioca sulla distanza di 108 buche: i primi 25 classificati avranno la ‘carta’ per l’European Tour 2019 ...

Golf - European Tour 2018 : Sergio Garcia nettamente al comando dopo il primo giro del Nedbank Golf Challange : Si è concluso il primo giro del Nedbank Golf Challange 2018, penultima tappa delle Rolex Series e ultimo appuntamento disponibile per conquistare l’accesso al DP World Championship di Dubai della prossima settimana. Sul par 72 del Gary Player Country Club di Sun City (Sudafrica), lo spagnolo Sergio Garcia si è portato nettamente al comando con uno strepitoso giro in 64 colpi (otto birdie e nessun bogey). Il fuoriclasse iberico, che ...

Golf - European Tour 2018 : Rory McIlroy guida l’entry list del Nedbank Golf Challenge. Presenti anche Pavan e Paratore : Il Nedbank Golf Challenge, che si gioca a Sun City, in Sudafrica, rappresenta l’ultimo appuntamento del Tour europeo prima del DP World Tour Championship di Dubai, al quale accedono i primi sessanta giocatori nella classifica della Race to Dubai, dove comanda con ampio margine Francesco Molinari (che però rivedremo direttamente negli Emirati Arabi Uniti) e in cui si trova anche Andrea Pavan, che è in trentaduesima posizione. Il torneo ...

Golf – Qualifying School dell’European Tour : Migliozzi e Bergamaschi in finale : QS EuroTour Stage 2: Migliozzi e Bergamaschi approdano in finale Guido Migliozzi e Filippo Bergamaschi hanno superato lo Stage 2 della Qualifying School dell’European Tour e sono stati ammessi alla finale che avrà luogo al Lumine GC di Tarragona, sempre in Spagna, dal 10 al 15 novembre. Si giocherà sulla distanza di 108 buche e i primi 25 classificati avranno accesso all’European Tour 2019. Lo Stage 2 si è svolto su quattro percorsi ...

Golf - European Tour 2018 : Justin Rose vince il Turkish Airlines Open e torna n.1 al mondo. Haotong Li sconfitto al playoff : Un ultimo giro ricco di emozioni al Turkish Airlines Open 2018. Justin Rose e Haotong Li hanno messo in scena un duello appassionante per il quale non sono bastate le 72 buche del percorso del Regnum Carya Golf & Spa Resort di Antalya. Il britannico ha avuto la meglio sul Golfista cinese al playoff riuscendo ad uscire con un par dall’insidiosa buca 18, a differenza dell’avversario incappato in un bogey. Doppia soddisfazione per ...

Golf - European Tour 2018 : Haotong Li sale al comando dopo il terzo giro del Turkish Airlines Open. Più indietro Pavan e Paratore : Si allunga la classifica nel terzo giro del Turkish Airlines Open 2018. Sul par 71 del Regnum Carya Golf & Spa Resort di Antalya, il cinese Haotong Li si porta in testa grazie ad un giro straordinario chiuso in 66 colpi. Il 23enne cinese, già due vittorie sullo European Tour, ha messo a segno ben sei birdie (cinque nelle prime nove buche) e un eagle (alla 10), senza commettere alcuna sbavatura. Domani Li partirà con tre colpi di vantaggio ...

Golf - European Tour 2018 : al Turkish Airlines Open s’invola in testa Justin Rose. Risale moltissimo Paratore - scende Pavan : Justin Rose è al comando del Turkish Airlines Open di Antalya, terzultimo torneo dell’European Tour 2018. L’inglese, come ieri, ha girato in 65 colpi sul par 71 del Regnum Carya Golf & Spa Resort dell’ottava più popolosa città turca, ponendo un marchio d’autore sulla propria prestazione odierna col birdie alla buca 18. A inseguire il vincitore degli US Open 2013 c’è un terzetto formato dai connazionali Danny ...

Golf - European Tour 2018 : Paul Dunne al comando del Turkish Airlines Open - bene Pavan - indietro Paratore : Il primo giro del Turkish Airlines Open di Antalya fa già capire il livello della battaglia che si svolgerà sul par 71 del Regnum Carya Golf & Spa Resort. L’irlandese Paul Dunne è al comando dopo aver girato in 64 colpi (sette birdie per lui): dopo un lunghissimo periodo di scarsi risultati sul Tour europeo, questo potrebbe essere un buon segnale il venticinquenne di Dublino. Nel gruppo in seconda posizione c’è l’altra ...

Golf - European Tour 2018 : Justin Rose in difesa del titolo al Turkish Airlines Open - per l’Italia al via Andrea Pavan e Renato Paratore : Terminata la quarta e ultima tappa dei World Golf Championship con la vittoria di Xander Shauffele a Shanghai, lo European Tour 2018 riprende con il Turkish Airlines Open, sesto appuntamento delle Rolex Series. I giocatori saranno impegnati da domani, giovedì 1 novembre, a domenica 4 novembre sul par 71 del Regnum Carya Golf & Spa Resort di Antalya, città nel sud della Turchia affacciata sul mar Mediterraneo. Justin Rose difenderà il titolo ...

Calendario Golf 2019 - European Tour : le date e il programma completo. Si parte già a novembre! Italian Open a ottobre : Nella giornata di oggi è stato pubblicato il Calendario della stagione 2019 dell’European Tour di golf. Come già quest’anno, si partirà da Hong Kong nella settimana immediatamente successiva al World Tour Championship di Dubai. La fase iniziale prevede una serie di tornei validi anche per Tour diversi da quello europeo, con le novità dell’approdo in Arabia Saudita a febbraio, dell’ingresso dello storico Vic Tour in ...

Golf - calendario 2019 European Tour : le date e il programma completo. Si parte già a novembre! Italian Open a ottobre : Nella giornata di oggi è stato pubblicato il calendario della stagione 2019 dell’European Tour di Golf. Come già quest’anno, si partirà da Hong Kong nella settimana immediatamente successiva al World Tour Championship di Dubai. La fase iniziale prevede una serie di tornei validi anche per Tour diversi da quello europeo, con le novità dell’approdo in Arabia Saudita a febbraio, dell’ingresso dello storico Vic Tour in ...

Golf - European Tour 2018 : a Sergio Garcia il travagliato Andalucia Valderrama Masters. Bene Edoardo Molinari - meno Bertasio : Cinque giorni per tre giri: si è conclusa così, questa mattina, la travagliatissima edizione 2018 dell’Andalucia Valderrama Masters. Il torneo, organizzato dalla fondazione di Sergio Garcia, è stato fortemente condizionato dal maltempo, che ha prima forzato la cancellazione del quarto giro e poi costretto a finire il terzo, diventato a quel punto l’ultimo, in uno strano lunedì d’ottobre. Il vincitore è risultato essere il ...

Golf - European Tour 2018 : l’Andalucia Valderrama Masters finirà domani mattina per pioggia. Davanti Garcia seguito da Westwood : Non c’è pace per l’Andalucia Valderrama Masters: nel torneo organizzato dalla fondazione di Sergio Garcia continua a regnare sovrana l’acqua piovana, che alle ore 13:49 ha interrotto a metà l’ultimo giro di tutti i Golfisti impegnati, che dovranno perciò tornare sul par 71 di Sotogrande domani mattina dalle ore 9:10. Si tratta della seconda anomalia di questo torneo, dopo che la prima si è materializzata nella necessità ...