GLI AZZURRI SUPERANO LA GEORGIA 28-17 A FIRENZE NEL PRIMO CATTOLICA TEST MATCH 2018

Rugby – Cattolica test match 2018 : GLI AZZURRI vittoriosi sulla Georgia a Firenze : Gli Azzurri dell’ItalRugby superano la Georgia 28-17 a Firenze nel primo Cattolica test match 2018 Cattolica test match 2018 Italia Vs Georgia 28-17 (p.t. 18-7) Marcatori: 10’ cp Allan (3-0); 16’ m Mchedlidze tr Matiashvili (3-7); 21’ m Campagnaro tr Allan (10-7); 37‘ cp Allan (13-7); 39’ m Bellini (18-7); s.t. 3’ m Budd (23-7); 13’ cp Matiashvili (23-10); 17’ m Allan (28-10); 23‘ m tecnica (28-17); Italia: Sperandio, Benvenuti, ...

Snowboardcross - Italia in raduno a Cervinia. Tutti GLI AZZURRI convocati - c’è Michela Moioli : L’Italia dello Snowboardcross vola sulle nevi di Cervinia per un raduno che comincerà domenica 11 novembre, il DT Cesare Pisoni ha convocato Tutti gli atleti di Coppa del Mondo e Coppa Europa per preparare al meglio la stagione che comincerà il 15 dicembre con la tappa di Montafon (Austria). Ci sarà anche Michela Moioli che è tornata alla grande dopo l’operazione, la Campionessa Olimpica sarà protagonista insieme a tutte le compagne ...

LIVE Italia-Georgia rugby - Test Match in DIRETTA : 0-0. GLI AZZURRI per scacciare l’incubo retrocessione dal Sei Nazioni : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di rugby tra Italia e Georgia: oggi pomeriggio alle ore 15.00 a Firenze toccherà alla formazione azzurra, che ospiterà i Lelos in una Test Match molto importante dal punto di vista del ranking internazionale e della permanenza della nostra Nazionale nel Sei Nazioni. L’unico precedente ufficiale risale ormai a 15 anni fa: ad Asti nel 2003 vinse l’Italia per 31-22. In questi anni il ...

Slittino - ultimi sette giorni di lavoro per GLI AZZURRI ad Altenberg : assente Andrea Vötter : Ultima settimana di preparazione ad Altenberg per gli slittinisti, Andrea Vötter non ci sarà Ultima settimana di preparazione per il gruppo di Coppa del mondo di Slittino su pista artificiale prima dell’inizio della stagione. Il direttore tecnico Armin Zöggeler ha convocato ad Altenberg, in Germania, sei uomini e una sonna: si tratta di Dominik Fischnaller, Kevin Fischnaller, Simon Kainzwaldner, Patrick Rastner, Emanuel Rieder, ...

Triathlon - World Cup Miyazaki 2018 : chiude con un podio Delian Stateff - terzo! Buona prestazione corale deGLI azzurri : Si chiude con una gara su distanza olimpica la stagione 2018 del Triathlon: a Miyazaki, in Giappone, cala il sipario sulla World Cup con la prova nipponica che chiamava gli atleti a misurarsi con 1500 metri (due giri da 750 m) a nuoto, 40 km (7 giri da 5.7 km) di ciclismo e 10 km (4 giri da 2.5 km) di corsa. Nella prova maschile centra il gradino più basso del podio Delian Stateff, che completa la prova a 37″ dallo spagnolo Vicente ...

Rugby - GLI AZZURRI sfidano i colossi della Georgia - il capitano Ghiraldini : 'Abbiamo fame di vittoria' : Inoltre l'atavica propensione alla lotta dei Georgiani, già temuta da Giasone e degli Argonauti alla ricerca del vello d'oro in quelle terre lontane, ha reso il Rugby lo sport nazionale per i 5 ...

Rugby - Italia-Georgia : cosa può accadere al ranking mondiale deGLI azzurri? Le ipotesi e tutte le possibili combinazioni : Una sfida senza appello: Italia-Georgia non rappresenta soltanto un confronto diretto per il ranking mondiale di Rugby (i Lelos ci precedono di pochi centesimi) ma, soprattutto, rappresenta il match contro la selezione che ci vuole sostituire nel Sei Nazioni. L’unico precedente ufficiale risale ormai a 15 anni fa: ad Asti nel 2003 vinse l’Italia per 31-22. In questi anni il Rugby georgiano è molto cresciuto, fino ad imporsi a livello ...

Boxe - Campionati UE 2018 : il sorteggio deGLI azzurri. Il tabellone e GLI avversari : Sono stati sorteggiati i tabelloni dei Campioni dell’Unione Europea di Boxe che si disputeranno da oggi al 18 novembre a Valladolid (Spagna). La punta di diamante dell’italia è Clemente Russo che salirà sul ring direttamente dai quarti di finale per sfidare il vincente della sfida tra il bulgaro Beleberov e il francese Aboudou-Mombe. A Tatanka basterà dunque vincere quell’incontro per assicurarsi una medaglia tra i supermassimi ...

Sci di fondo - prosegue il raduno deGLI AZZURRI a Rovaniemi : nel fine settimana previsto un test con il team russo : Gli uomini di Cdm si confrontano con i russi a Rovaniemi, Gabrielli e Scardoni vincono test con gli svizzeri a Davos Continua a Rovaniemi, in Finlandia, il raduno della squadra maschile di Coppa del mondo, sotto la guida del tecnico Stefano Saracco sono presenti Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Dietmar Nockler, Giandomenico Salvadori, Maicol Rastelli e Mirco Bertolina. L’intenzione del gruppo era quella di partecipare ad ...

Tiro con l’arco - Italia in raduno a Formia : tutti GLI AZZURRI convocati : L’Italia di Tiro con l’arco torna al lavoro e dal 19 al 30 novembre sarà impegnata in un raduno al Centro di Preparazione Olimpica di Formia (Latina). Dopo l’esperienza di fine ottobre e il collegiale con la Nazionale di Tiro a segno, gli azzurri saranno divisi in due gruppi: le ragazze si ritroveranno dal 19 al 26 novembre, gli uomini dal 23 al 30 novembre. Di seguito gli atleti convocati dal Direttore Tecnico Mauro ...

Rugby World Classic 2018 – Italia ko contro gli USA : GLI AZZURRI mancano l’accesso alle finali del Plate : Italia ancora ko nel Rugby World Classic 2018: Italian Classic XV sconfitti dagli USA per 15-16 Gli Italian Classic XV sono scesi in campo alle 24 Italiane per affrontare gli USA nella sfida decisiva per l’accesso alle finali del Plate. Una grande prestazione della mischia Italiana non è bastata per conquistare il diritto a giocare sabato sera la finale del Plate perché la giovane e veloce linea dei trequarti americani ha messo in ...

Under 19 - i convocati di mister Guidi : 4 novità tra GLI azzurri : Federico Guidi ha convocato 23 azzurrini per le prossime gare della Nazionale italiana: tutti i dettagli Un mese dopo aver superato brillantemente la prima fase delle qualificazioni europee, vincendo il girone a punteggio pieno grazie ai successi contro i padroni di casa dell’Estonia (3-0) e contro i pari età di Finlandia (3-0) e Danimarca (1-0), la Nazionale Under 19 torna in campo per affrontare in amichevole Ungheria e Slovacchia. ...

Taekwondo - Europei Under 21 2018 : nessun acuto per GLI AZZURRI nella prima giornata di gare : Si sono aperti oggi a Varsavia (Polonia) i Campionati Europei Under 21 2018 di Taekwondo. Gli azzurri si presentano a questa rassegna continentale con una nutrita pattuglia composta da 14 atleti e con diverse ambizioni di medaglia. Poche soddisfazioni nella prima giornata di gare che ha visto scendere in pedana quattro categorie: -53 kg e -73 kg tra le donne, -63 kg e -87 kg per gli uomini. Due gli italiani impegnati: la giovanissima Nora Adami ...

Rugby - Italia-Georgia : la formazione deGLI azzurri. Il XV varato da O’Shea - forfait di Parisse e Hayward : L’Italia si appresta ad affrontare la Georgia nel più delicato dei Test Match autunnali di Rugby che attendono la selezione azzurra: sabato a Firenze ci si gioca la 13ma piazza del ranking e forse anche qualcosa di più a livello internazionale (i Lelos da tempo spingono per prendere il posto degli azzurri nel Sei Nazioni). Oggi il CT irlandese dell’Italia Conor O’Shea ha svelato il XV che affronterà la formazione dell’Est ...