Gli appuntamenti per il fine settimana del 10 e 11 novembre

L'Effimero meraviGlioso tra musica e teatro : 15 appuntamenti - c'è anche Nada - Sardiniapost.it : Il cartellone punta a 'risvegliare le coscienze con spettacoli capaci di offrire spunti di riflessione, oltre che di divertire ed emozionare', sottolinea la direttrice artistica Maria Assunta Calvisi.

Tutti Gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 8 a domenica 11 novembre in Riviera e Côte d'Azur : Per il ciclo 'Piante mediterranee tra scienza e tradizione', convegno 'La palma da datteri: un viaggio tra le sponde del Mediterraneo' con Alessandro Carassale dell'Università di Genova, su 'Aspetti ...

Elezioni di Midterm - risultati in diretta : ecco Gli appuntamenti da seguire : Donald Trump Occhi puntati sugli Stati Uniti e sulla Casa Bianca. C’è grande attesa per i risultati delle Elezioni di Midterm (metà mandato) che arriveranno questa notte dagli Usa. Il voto, valido per il rinnovo della Camera dei rappresentanti e del Senato, è ritenuto da molti una prova di forza per il Presidente in carica Donald Trump, che avrà un riscontro concreto da parte degli elettori. ecco come seguire i risultati in diretta tv ...

LUCCA COMICS & GAMES 2018 - Gli appuntamenti del 3 novembre del'Area Movie : Diego Luna in "Narcos: Messico" Domani, sabato 3 novembre 2018, Netflix, il più grande servizio di intrattenimento via Internet del mondo, con più di 130 milioni di abbonati in oltre 190 paesi, torna per la seconda volta a LUCCA COMICS & GAMES , Area Movie a cura di QMI- Stardust, con uno speciale appuntamento dedicato ad una ...

Gli appuntamenti di giovedì 1 novembre a Bologna e dintorni : Quintorigo : MUSICA Quintorigo Bravo Caffè, via Mascarella 1, ore 22, info 051266112 Il nuovo doppio disco "Opposites" che i ...

Gli appuntamenti di mercoledì 31 a Bologna e dintorni : Halloween : INCONTRI TRA DANZA E SCIENZA DamsLab, piazzetta Pasolini 5/b, ore 16.30, ingresso libero Studiare la percezione e la ...

Anticipazioni U&D - rivoluzione al trono classico : forse aumentano Gli appuntamenti in tv : Cambiamenti in arrivo per il pubblico di Uomini e donne, la popolare trasmissione del pomeriggio di Canale 5, che continua a riscuotere un grande successo in termini di ascolti. Oggi sono state registrate le nuove puntate del trono classico, le quali sono state caratterizzate dall'ingresso in scena di due nuovi tronisti che si metteranno in gioco per cercare la loro anima gemella. Trattasi di Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez, entrambi protagonisti ...

Anticipazioni U&D - rivoluzione al trono classico : forse aumentano Gli appuntamenti in tv : Cambiamenti in arrivo per il pubblico di Uomini e donne, la popolare trasmissione del pomeriggio di Canale 5, che continua a riscuotere un grande successo in termini di ascolti. Oggi sono state registrate le nuove puntate del trono classico, le quali sono state caratterizzate dall'ingresso in scena di due nuovi tronisti che si metteranno in gioco per cercare la loro anima gemella. Trattasi di Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez, entrambi protagonisti ...

Fuorinorma2 : Gli appuntamenti : Sauro e i suoi amici sognano un mondo di pace, fratellanza, uguaglianza: sognano l'Unione Sovietica. Arriva l'occasione di una vita: visitare Mosca durante il Festival Mondiale della Gioventù ...

Gli appuntamenti di domenica e lunedì a Bologna e dintorni : Elisa in acustico : MUSICA IL NUOVO ALBUM DI Elisa LabOratorio San Filippo Neri, via Manzoni 5, ore 19, ingresso con acquisto del cd A due ...

Lucca Comics & Games 2018 - Gli appuntamenti per bambini : (foto: Iacopo Giannini/LaPresse) Torna, sempre più in grande, Lucca Comics & Games. L’edizione 2018 della manifestazione per giochi e fumetti da record in Europa durerà cinque giorni con un programma ricchissimo declinato tra padiglioni libri e fumetti, giochi da tavolo, videogiochi, concerti e gare di cosplay. Anche Lucca Junior, la parte dedicata a bambini e pre-adolescenti, è sempre più strutturata e ricca di attività pensate per ...

Festival della Scienza - mostre e laboratori : Gli appuntamenti di oggi : Venerdì 26 ottobre - Programma delle conferenze, eventi speciali e spettacoli. 10:30 Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio Premio Nazionale Federchimica Giovani 15:30 Palazzo Ducale, Sala del ...

Volley femminile - Serie A1 2018-2019 : come vedere in tv il Campionato. Tutti Gli appuntamenti e il programma : La Serie A1 2018-2019 di Volley femminile si preannuncia estremamente avvincente e appassionante, il massimo campionato italiano ripartirà nel weekend del 27-28 ottobre subito dopo i Mondiali che hanno visto protagonista una grande Italia capace di conquistare la medaglia d’argento. Le azzurre hanno incantato in Giappone e saranno anche loro ai nastri di partenza nei rispettivi club, pronte a darsi battaglia per raggiungere gli obiettivi ...

Cineforum gratuito ad Albenga : ripartono Gli appuntamenti di Iniziativa Laica Ingauna : Al via una nuova stagione per il Cineforum a cura dell'Associazione 'Iniziativa Laica Ingauna'. Per il momento sono stati resi noti i due appuntamenti di ottobre e di novembre, ma il calendario ...