Giordania | Petra inondata | turisti in fuga da sito archeologico VIDEO

In Giordania sono morte 11 persone per il brutto tempo - il sito archeologico di Petra è stato evacuato : Negli ultimi giorni in Giordania ci sono state piogge molto forti che hanno provocato la morte di almeno 11 persone, tra cui un bambino, nella regione di Dabaa, a sud della capitale Amman. Circa 4mila turisti sono stati fatti allontanare