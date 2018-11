Giordania | 11 morti e 4mila evacuati per le inondazioni improvvise Turisti in fuga

Maltempo in Giordania : morti - dispersi e 4000 turisti in fuga dal sito archeologico di Petra : Gran parte della Giordania è stata colpita da una violenta ondata di Maltempo. Una vera bomba d'acqua, che si è accanita soprattutto sulla regione di Petra, ha provocato anche vittime e feriti nel Paese. Circa quattromila turisti sono stati fatti allontanare dal noto sito archeologico appena in tempo.Continua a leggere

Eccezionale ondata di maltempo in Giordania : 7 morti - 5 dispersi e migliaia di turisti evacuati dal sito archeologico di Petra [VIDEO] : Forte ondata di maltempo in Giordania: al momento il bilancio fornito dalle autorità è di 7 morti e 5 dispersi, mentre sono stati migliaia i turisti evacuati dal sito archeologico di Petra. Le piogge torrenziali hanno colpito l’area solo due settimane dopo che 21 persone (soprattutto bambini) sono morte annegate a causa delle alluvioni. Ieri la protezione civile giordana ha evacuato 3.762 turisti stranieri a Petra, uno dei siti turistici ...

Inondazioni in Giordania : almeno 18 morti tra studenti e insegnanti : In Giordania, sulle rive del Mar Morto, almeno 18 persone sono morte a causa di un’inondazione, causata da violente piogge, che ha sorpreso una scolaresca in gita: le vittime – secondo fonti mediche e della protezione civile giordana – sono soprattutto studenti di una scuola media e i loro insegnanti. Le squadre di soccorso sono riuscite a trarre in salvo altre 34 persone, alcune delle quali versano in gravi condizioni. Il ...