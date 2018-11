Ginnastica Ritmica – Baby-G annuncia la sua partnership con la Federazione italiana

Campionato Italiano Serie A Ginnastica Ritmica 2018 : prova pazzesca per Eurogymnica Torino Cascella : Grande prova Eurogymnica Torino Cascella nella seconda prova del Campionato Italiano di Serie A di Ginnastica Ritmica 2018 svoltasi a Desio Un sabato da ricordare quello appena trascorso a Desio, dove si è disputata la II prova del Campionato Italiano di Serie A di Ginnastica Ritmica 2018. Nel Campionato più bello del mondo, come viene definito quello di Serie A di Ritmica, prestazione da incorniciare quella di Eurogymnica Torino Cascella, ...

Ginnastica Ritmica - Serie A 2018 : Fabriano vince la seconda tappa e avvicina lo scudetto : A Desio (Monza e Brianza) è andata in scena la seconda tappa della Serie A 2018 di Ginnastica ritmica e Fabriano ha ancora dettato legge come nel primo appuntamento stagionale che si era disputato a Forlì tre settimane fa. Le Campionesse d’Italia non hanno fatto sconti e si sono imposte con un autorevole 107.350, mettendo una seria ipoteca sullo scudetto quando siamo a metà del campionato visto che ancora una volta sono riuscite a ...

Ginnastica Ritmica – A Torino i Campionati italiani assoluti : A Torino si assegneranno i tricolori della Ginnastica ritmica: l’Eurogymnica Torino Cascella sarà alla guida dei Campionati italiani assoluti La grande Ginnastica ritmica torna a Torino e lo fa in grande stile. L’1 e il 2 giugno 2019, il capoluogo piemontese sarà infatti teatro dei Campionati italiani assoluti e della 1^ tappa del Campionato Nazionale di Insieme Gold di Ginnastica ritmica, sotto la meticolosa regia e l’entusiasmante ...

Ginnastica - Salerno ed Angri sul podio della ritmica. : Seguono in classifica Anfra Sport Quarto , 7, di Marina Cuccurullo, Raffa Napoli , 10, di Carmen Niro, Ritmica Arke SA , 11, di Costanza Sabetta e Floros SA , 12, di Rosa Pierri. Giochi ancora tutti ...

Ginnastica Ritmica - Serie A 2018 : la Fabriano di Baldassarri vince la prima tappa - battuta l’Udinese di Agiurgiuculese : A Forlì si è disputata la prima tappa della Serie A 2018 di Ginnastica ritmica, il massimo campionato italiano a squadre. Vittoria schiacciante di Fabriano, le Campionesse d’Italia non hanno fatto sconti e si sono imposte con un totale di 103.250, rifilando una lunghezza secca di distacco all’Udinese (102.250) mentre l’Armonia d’Abruzzo Chieti ha completato il podio (100.600). A trascinare le marchigiane è stata la ...

Ginnastica Ritmica – Campionati del Mondo : l’Italia brilla a Sofia - medaglia d’oro per le azzurre nel misto : La Nazionale italiana ha conquistato ben tre medaglie da individualiste, uno storico oro nel misto e l’argento nel concorso all-around La Ginnastica ritmica italiana, in questi ultimi giorni, è tornata a far parlare di sé: in occasione dei Campionati del Mondo di Sofia, infatti, le Farfalle hanno conquistato ben tre medaglie da individualiste, uno storico oro nel misto e l’argento nel concorso all-around, che ha permesso alle ragazze di ...

Ginnastica Ritmica : Italia - i migliori Mondiali di sempre! Farfalle alle Olimpiadi - Agiurgiuculese e Baldassarri nella leggenda : sei medaglie : I migliori Mondiali di sempre. Bastano poche parole per descrivere alla perfezione come si è comportata l’Italia nel corso della rassegna iridata di Ginnastica ritmica: alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria) la nostra Nazionale è stata assoluta protagonista per l’intera settimana di gare e ha chiuso addirittura al secondo posto nel medagliere con sei allori complessivi (1 oro, 2 argenti, 3 bronzi), preceduta soltanto dalla Russia ma ...

Ginnastica - Mondiali ritmica : le farfalle azzurre vincono l'oro. Bronzo nei 5 cerchi : Nella finale con i 5 cerchi, specialità nella quale le azzurre si presentavano da campionesse del mondo e d'Europa, sulle note del lago dei Cigni di Cajkovskij, le ragazze di Emanuela Maccarani - ...

Ginnastica Ritmica - ITALIA CAMPIONESSA DEL MONDO! Le Farfalle spiccano il volo - tre palle e due funi dorate! Battuta la Russia : CAMPIONESSE DEL MONDO! Impresa stratosferica dell’ITALIA, le Farfalle confezionano l’ennesima magia della loro folgorante storia e trionfano nell’esercizio misto ai Mondiali 2018 di Ginnastica ritmica che si sono appena conclusi alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria). Le ragazze di Emanuela Maccarani, dopo aver conquistato l’argento nel concorso generale e l’annessa qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ...

LIVE Ginnastica Ritmica - Mondiali 2018 in DiRETTA : le Farfalle per incantare nelle finali di specialità : Buongiorno e benvenuti alla DiRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Ginnastica ritmica. Oggi domenica 16 settembre si chiudono i battenti alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria), andranno in scena le finali di specialità per i gruppi (prove non olimpiche): l’Italia va a caccia di un nuovo colpaccio dopo aver conquistato l’argento nel concorso generale e la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, le Farfalle hanno le carte in regola per ...

Ginnastica Ritmica - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di domenica 16 settembre. Tutte le azzurre in gara : Oggi domenica 16 settembre si concludono i Mondiali 2018 di Ginnastica ritmica. Alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria) spazio alle Finali di Specialità per le squadre: le ragazze si daranno battaglia nel prima con i cinque cerchi e poi con le tre palle/due funi, i gruppi andranno a caccia delle medaglie nelle prove non olimpiche. L’Italia, dopo l’argento di ieri nel concorso generale con tanto di conquista della qualificazione alle ...

Ginnastica Ritmica - Mondiali : farfalle azzurre d'argento e pass per Tokyo '20 : La Nazionale azzurra è certa della propria partecipazione ai Giochi giapponesi con quasi 2 anni di anticipo, una qualificazione ottenuta da vice campionessa del mondo. L'Italia ha già ottenuto altre ...