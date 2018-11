Ginnastica | l’Italia domina il sabato dei giovani! Azzurrine show a Combs La Ville

Ginnastica - l’Italia domina il sabato dei giovani! Azzurrine show a Combs La Villa - Vincenzi detta legge : Ottimo sabato per l’Italia della Ginnastica artistica che si fa valere con le squadre giovanili impegnate in due importanti Tornei Internazionali. Le ragazze hanno trionfato nella prova a squadre dello storico Trofeo di Combs La Ville (Francia): Veronica Mandriota, Chiara Vincenzi e Camilla Campagnaro sono riuscite a sconfiggere la Francia e il Belgio. Le classi 2004-2005 si mettono in piena luce nel rispetto della recente tradizione del ...

Ginnastica - l’Italia sogna in grande con le Fate : chi sono i fenomeni che puntano alle Olimpiadi? : L’Italia della Ginnastica artistica vuole sognare in grande come probabilmente non ci è mai capitato nella nostra storia recente. La Nazionale è ormai pronta per fare un salto nel futuro ed è già proiettata verso il 2019, la stagione attesa già da diversi anni cioè quella in cui la promettente classe 2003 compirà il salto di categoria e sbarcherà tra le seniores: le Fate sono pronte per incantare anche tra le grandi, hanno letteralmente ...

Ginnastica - Trofeo Internazionale Combs La Ville : l’Italia si prepara - le juniores convocate per il collegiale : Dopo i Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si sono conclusi lo scorso sabato a Doha, la Polvere di Magnesio torna subito in pedana. Nel weekend del 10-11 novembre, infatti, si disputerà il consueto Trofeo Internazionale di Combs La Ville (Francia) riservato alle juniores. L’Italia parteciperà all’evento come da tradizione e proprio oggi è incominciato un collegiale di preparazione in vista dell’appuntamento: al PalAlgeco ...

Ginnastica - Olimpiadi 2020 : la corsa è partita. Assegnati i primi pass - prossime tappe Mondiali 2019 e Coppa del Mondo : l’Italia in lotta! : La corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è incominciata anche per la Ginnastica artistica, ai Mondiali 2018 sono stati Assegnati i primi pass per la prossima rassegna a cinque cerchi: a essere state premiate con il biglietto aereo per il Sol Levante sono state le formazioni salite sul podio nella gara a squadre, il team event ha espresso i propri verdetti e il 25% dei pass a disposizione ha già un proprietario. Al femminile USA, Russia e Cina; ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : l’Italia lotta - Lara Mori sfiora la finale. Le azzurre eseguono il compito - ora è corsa olimpica : Dovevano essere dei Mondiali di transizione e così è stato. L’Italia femminile non poteva coltivare grandissime ambizioni in questa rassegna iridata che si è disputata al termine di una stagione infarcita davvero da troppi infortuni per i nostri colori: i tanti problemi fisici hanno ridotto all’osso la rosa a disposizione del DT Enrico Casella che si è trovato a fare di necessità virtù, spedendo a Doha un quintetto che non era ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : il pagellone. Biles fenomeno - Derwael e Liu da urlo - Mustafina commuove - l’Italia si difende : I Mondiali 2018 di Ginnastica artistica, disputati all’Aspire Dome di Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre, hanno regalato grande spettacolo ed emozioni. Di seguito le pagelle delle ginnaste che si sono messe maggiormente in luce. SIMONE Biles: 10. La ginnasta dei record (14 ori e 20 medaglie complessive ai Mondiali), la marziana della Polvere di Magnesio che riesce ad andare oltre i limiti umani con un’acrobatica che viene ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Marco Lodadio - l’Italia ha un nuovo Signore degli Anelli dopo Chechi e Morandi. E verso le Olimpiadi 2020… : Marco Lodadio ha compiuto un piccolo grande passo nella storia della Ginnastica artistica italiana. Il laziale ha saputo riportare il nostro Paese su un podio ai Mondiali dopo addirittura otto anni di digiuno (al maschile), ci è riuscito alla sua prima finale iridata e lo ha fatto con una classe cristallina, da vero veterano nonostante i 26 anni che rappresentano la piena maturità in questo sport (per quanto riguarda il “sesso ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : l’Italia torna sul podio! Da quando mancava la medaglia? Concluso un digiuno infinito : L’Italia torna a fare la voce grossa ai Mondiali di Ginnastica artistica nel settore maschile grazie all’impresa strepitosa di Marco Lodadio che si è messo al collo una strepitosa medaglia di bronzo agli anelli. Il 26enne ci ha riportati in auge dopo addirittura otto anni di digiuno tra gli uomini: l’ultimo sigillo risaliva a Rotterdam 2010 con Matteo Morandi, anch’egli terzo al castello. Considerando anche il settore ...

Medagliere Mondiali Ginnastica artistica 2018 : tutti i podi e i risultati. C’è l’Italia col bronzo di Lodadio! : I Mondiali 2018 di ginnastica artistica si disputano all’Aspire Dome di Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. Di seguito il Medagliere. Medagliere Mondiali ginnastica artistica 2018: NAZIONE ORO ARGENTO bronzo USA 3 1 1 Russia 2 2 1 Cina 2 1 1 Belgio 1 0 0 Grecia 1 0 0 Giappone 0 2 1 Brasile 0 1 0 Canada 0 1 0 Gran Bretagna 0 1 0 Cina ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Marco Lodadio - il Gladiatore degli Anelli! Storico bronzo - l’Italia fa festa dopo 8 anni! : Marco Lodadio si è consacrato dopo un lungo inseguimento e ha conquistato un vertiginoso bronzo agli anelli ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. Si tratta di un’impresa eccezionale per il 26enne che, alla sua prima finale iridata al castello dopo un lungo inseguimento (l’anno scorso rimase fuori dai magnifici otto per appena 15 centesimi), ha subito fatto saltare il banco ed è riuscito a salire sul terzo gradino del podio grazie ...

Ginnastica - come sarà l’Italia del 2019? Tra giovani fenomeni e veterane - chi cercherà la qualificazione alle Olimpiadi 2020 : L’Italia si giocherà la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 tramite i Mondiali 2019 che si disputeranno tra dodici mesi a Stoccarda. Nella stessa località in cui staccammo il pass a cinque cerchi nel 2007 (quarto posto a meno di tre lunghezze dalla Romania, miglior risultato della storia contemporanea), scenderemo in pedana con la speranza di conquistare il biglietto per il Sol Levante ma ben consapevoli che la missione non sarà ...

Ginnastica - le squadre qualificate ai Mondiali 2019 : c’è l’Italia - a Stoccarda si lotta per qualificarsi alle Olimpiadi 2020! : Le qualifiche dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica hanno definito anche quali saranno le squadre che parteciperanno ai Mondiali 2019, in programma tra dodici mesi a Stoccarda. Le migliori 24 formazioni dell’attuale rassegna iridata hanno staccato il pass per la Germania dove verranno messi in palio 9 posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020: finiranno nelle mani delle migliori nove Nazionali che non si saranno già qualificate per i ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : l’Italia lotta e stringe i denti - ora sguardo al futuro. Corsa verso le Olimpiadi - si sogna con le giovani : Quelli di Doha non dovevano essere i nostri Mondiali, la stagione è stata caratterizzata da un’infinità di infortuni (su cui bisognerà riflettere per migliorare in ottica futura) e ci siamo presentati in Qatar in totale emergenza, senza delle reali ambizioni. Alle ragazze era stato chiesto di lottare, di stringere i denti, di dare tutto quello che avevano e di raggiungere il minimo obiettivo dell’ingresso tra le migliori 24 ...

