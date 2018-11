GF Vip | Silvia ancora furiosa con Cecchi Paone | “Per me sei zero”

Grande Fratello Vip 2018 - Silvia su Corona e Argento : «Io non mi sono mai innamorata in due settimane. E’ un’arte» : Silvia Provvedi La liason, vera o presunta, tra Fabrizio Corona e Asia Argento fa discutere anche all’interno della Casa di Grande Fratello Vip. Ieri sera Alfonso Signorini ha, infatti, comunicato la notizia a colei che è stata la fidanzata dell’ex re dei paparazzi, Silvia Provvedi, che non si è scomposta e anzi ha commentato con un laconico “Se lo può tenere”. Questa mattina però in giardino la ragazza non ha resistito ed è tornata ...

Grande Fratello Vip - Silvia attacca la coppia Corona-Argento : 'Sono finti' : Nuovo spazio dedicato alle notizie del Grande Fratello Vip, [VIDEO] il Reality Show condotto da Ilary Blasi in onda ogni lunedì su Canale 5. Le novita' che ci arrivano dalla casa più spiata d'Italia si soffermano su Silvia Provvedi. Proprio quest'ultima ha voluto esprimere la sua opinione sulla nuova storia d'amore del suo ex fidanzato Fabrizio Corona. Come saprete, l'ex re dei paparazzi ha iniziato una frequentazione con Asia Argento, l'ex ...

GF Vip lite tra Cecchi Paone e Silvia Provvedi per Fabrizio Corona : GF Vip ennesima lite questa volta Alessandro Cecchi Paone litiga con Silvia Provvedi Silvia Provvedi ha affrontato finalmente Alessandro Cecchi Paone, ma lui l’ha attaccata criticando la sua relazione con Fabrizio Corona. Tutto questo è avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì 9 novembre, ma i telespettatori sintonizzati su Mediaset Extra, canale 34 del digitale terrestre, e sul sito del Grande Fratello Vip, non l’hanno potuto vedere. Il motivo? ...

Grande Fratello Vip 2018 - Silvia Provvedi spara a zero su Corona e Asia Argento : «Sono finti - il loro amore non è credibile» : di Ida Di Grazia Durante la diretta della nona puntata del Grande Fratello Vip 2018, Alfonso Signorini ha mostrato a Silvia Provvedi la copertina di CHI che ritrae Fabrizio Corona e Asia Argento che ...

Grande Fratello Vip 2018 : litigio acceso tra Cecchi Paone e Silvia Provvedi | VIDEO : Grande Fratello Vip 2018, Cecchi Paone e Silvia Provvedi non se le mandano a dire e litigano furiosamente. Vediamo di capire cosa è successo anche con un contributo VIDEO. Grande Fratello Vip: Cecchi Paone Vs Silvia Provvedi In breve Cecchi Paone ha rimproverato i ragazzi di essere profondamente ignoranti e di non rendersi conto che nella vita, fare le buffoncelle, ridere ballare, fare battutine può essere divertente per un po’ ma poi alla lunga ...

Gf Vip - volano stracci tra Cecchi Paone e Silvia Provvedi : "Corona è il peggiore esempio" : Silvia ha affrontato duramente il giornalista che da giorni continuava a criticarla per la sua relazione con Fabrizio Corona

