Gf Vip 2018 | Fabio Basile asfalta Cecchi Paone dopo le accuse e fa benissimo

Grande Fratello Vip 2018 - il dramma di Francesca Cipriani : «Ha pianto tutta la notte» : L'incontro tra Francesca Cipriani e Walter Nudo all'interno della casa del Grande Fratello vip 2018, non è andato esattamente come si aspettava Francesca. L'ex Pupa è...

Grande Fratello Vip 2018 - Giulia Provvedi piange : «Mi sento sola». Silvia la consola : Momenti difficili al Grande Fratello Vip 2018 anche per Giulia Provvedi . 'Mi sento sola, non mi sento forte', ha detto in lacrime Giulia, mentre la sorella gemella Silvia - fresca reduce da una ...

Grande Fratello Vip 2018 - Silvia su Corona e Argento : «Io non mi sono mai innamorata in due settimane. E’ un’arte» : Silvia Provvedi La liason, vera o presunta, tra Fabrizio Corona e Asia Argento fa discutere anche all’interno della Casa di Grande Fratello Vip. Ieri sera Alfonso Signorini ha, infatti, comunicato la notizia a colei che è stata la fidanzata dell’ex re dei paparazzi, Silvia Provvedi, che non si è scomposta e anzi ha commentato con un laconico “Se lo può tenere”. Questa mattina però in giardino la ragazza non ha resistito ed è tornata ...

Ascolti TV | Giovedì 8 novembre 2018. L’Allieva 20.1% - flop per il GF Vip (16.9%). Male W L’Italia (2.5%) e Pechino Express (5.6%) battuto da La Tv delle Ragazze (6%) e tallonato da XF (5.2%) : Maria Monsè e Ilary Blasi Nella serata di ieri, su Rai1 L’Allieva 2 ha conquistato 4.812.000 spettatori pari al 20.1% di share. Su Canale 5 – dalle 21.37 alle 0.55 – la nona puntata di Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video 3.057.000 spettatori pari al 16.9% di share (qui quello che è successo minuto per minuto). Grande Fratello Vip Night (durata 5 minuti) segna 1.496.000 spettatori e il 25.1%. Su Rai2 Pechino Express ha ...

Grande Fratello Vip 2018 - Cecchi Paone a Silvia Provvedi : «Fabrizio Corona il peggiore esempio - tu ci sei stata fidanzata» : Lite furiosa tra Alessandro Cecchi Paone e Silvia Provvedi al Grande Fratello Vip 2018 . Il giornalista attacca l'ex fidanzata di Fabrizio Corona e ne scaturisce una discussione animata. 'Sei stata ...

GF Vip 2018 - Cecchi Paone a Silvia Provvedi : «Fabrizio Corona il peggiore esempio - tu ci sei stata fidanzata» : Lite furiosa tra Alessandro Cecchi Paone e Silvia Provvedi al Grande Fratello Vip 2018 . Il giornalista attacca l'ex fidanzata di Fabrizio Corona e ne scaturisce una discussione animata. 'Sei stata ...

Grande Fratello Vip 2018 - il dramma di Francesca Cipriani : «Ha pianto tutta la notte» : L'incontro tra Francesca Cipriani e Walter Nudo all'interno della casa del Grande Fratello vip 2018, non è andato esattamente come si aspettava Francesca. L'ex Pupa è...

Grande Fratello Vip 2018 - il dramma di Francesca Cipriani. Barbara D'Urso svela : «Ha pianto tutta la notte» : L'incontro tra Francesca Cipriani e Walter Nudo all'interno della casa del Grande Fratello vip 2018, non è andato esattamente come si aspettava Francesca. L'ex Pupa è...

Grande Fratello Vip 2018 - Silvia Provvedi spara a zero su Corona e Asia Argento : «Sono finti - il loro amore non è credibile» : di Ida Di Grazia Durante la diretta della nona puntata del Grande Fratello Vip 2018, Alfonso Signorini ha mostrato a Silvia Provvedi la copertina di CHI che ritrae Fabrizio Corona e Asia Argento che ...

Grande Fratello Vip 2018 : litigio acceso tra Cecchi Paone e Silvia Provvedi | VIDEO : Grande Fratello Vip 2018, Cecchi Paone e Silvia Provvedi non se le mandano a dire e litigano furiosamente. Vediamo di capire cosa è successo anche con un contributo VIDEO. Grande Fratello Vip: Cecchi Paone Vs Silvia Provvedi In breve Cecchi Paone ha rimproverato i ragazzi di essere profondamente ignoranti e di non rendersi conto che nella vita, fare le buffoncelle, ridere ballare, fare battutine può essere divertente per un po’ ma poi alla lunga ...

Grande Fratello Vip 3 diretta puntata 9 novembre 2018 : anticipazioni : Grande Fratello Vip è in onda con la terza edizione. L'appuntamento con la prima serata è su Canale 5 il lunedì alle 21.25 circa con Ilary Blasi conduttrice e Alfonso Signorini opinionista e la partecipazione straordinaria della Gialappa's Band. GossipBlog, magazine di Blogo, segue in liveblogging il daytime delle ore 13 (su Italia 1) e alle 16:05 (su Canale 5) con immagini e aggiornamenti testuali in tempo reale.prosegui la letturaGrande ...

Grande Fratello Vip 2018 - Silvia su Corona e Argento : «Io non mi sono mai innamorata in due settimane. E’ un’arte» : Silvia Provvedi La liason, vera o presunta, tra Fabrizio Corona e Asia Argento fa discutere anche all’interno della Casa di Grande Fratello Vip. Ieri sera Alfonso Signorini ha, infatti, comunicato la notizia a colei che è stata la fidanzata dell’ex re dei paparazzi, Silvia Provvedi, che non si è scomposta e anzi ha commentato con un laconico “Se lo può tenere”. Questa mattina però in giardino la ragazza non ha resistito ed è tornata ...

Ascolti tv - L’Allieva 2 batte il Grande Fratello Vip 2018 con 4.8 milioni di telespettatori : Con 4 milioni 812mila telespettatori e il 20.1% di share la fiction L’Allieva 2, in onda l’8 novembre su Rai1, si aggiudica ancora una volta la prima serata. Ascolti tv prime time Su Canale 5 la nona puntata di Grande Fratello Vip 3 è stata seguita da 3 milioni 57mila telespettatori (16.92% di share). Su Rai2 la nuova puntata di Pechino Express – Viaggio in Africa ha ottenuto 1 milione 257mila spettatori (5.64%). Su Rai3 La Tv ...

Grande Fratello Vip 2018 : gaffe piccante di Ilary Blasi : Ilary Blasi Puntata “scottante” quella del Grande Fratello Vip di ieri (qui il flop d’ascolti). Protagonista Ilary Blasi, artefice di una gaffe dal retrogusto piccante. Nell’annunciare la gara tra Giulia Salemi e Walter Nudo contro Benedetta Mazza e Francesco Monte, pronti a sfidarsi per decretare l’ultimo nominato della settimana, Ilary ha spiazzato tutti esclamando: “Vip sarà un durello… un duello ...