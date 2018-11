' Gesto Mourinho? Fa parte spettacolo'

Juventus - Dybala : “Ho detto a Mourinho che non doveva fare quel Gesto” : “Non l’ho insultato, io gli ho solo detto che non c’era bisogno di fare quel gesto per non creare più tensione di quella che già c’era”, L’attaccante della Juventus, Paulo Dybala, rivela le parole rivolte al tecnico del Manchester United, José Mourinho, al termine del match di Champions League vinto 2-1 in rimonta dei ‘red devils’, […] L'articolo Juventus, Dybala: “Ho detto a Mourinho ...

Champions - Mourinho : “Il mio Gesto offensivo? E quello che loro fanno con me? Ora Juve sa che può perdere con noi” : “Il mio gesto è un’offesa, rispetto a quello che hanno fatto con me?” . Lo ha detto José Mourinho dopo la vittoria allo Juventus Stadium, commentando il gesto che ha fatto arrabbiare Bonucci e soci. Nel finale della partito il tecnico del Manchester ha esultato portandosi la mano all’orecchio.”Quando lavoro per il Manchester devo dimenticare il mio passato, principalmente nei 90 minuti, non devo pensare che sono ...

Mourinho : 'Gesto del triplete perché insultato. Buon rapporto con Juve ed Allegri' : ROMA - ' Lukaku è infortunato. Con Allegri e con la Juventus rapporti corretti. Domani match cruciale: vogliamo vincere '. Questi i 'titoli' principali della conferenza stampa del tecnico del ...