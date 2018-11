Genoa-Napoli diretta live 0-0 | formazioni ufficiali | tabellino e streaming

Live Genoa-Napoli 0-0 Piatek ci prova - ma il tiro è fuori : A Marassi contro il Genoa di Juric il Napoli di Ancelotti, reduce dalle fatiche di Champions col Psg, cerca tre punti per non lasciar fuggire ulteriormente la Juve. Tre cambi rispetto alla sfida coi...

Genoa-Napoli - le formazioni : Hysaj - Zielinski e Milik titolari : Le scelte di Ancelotti e Juric Le formazioni ufficiali di Genoa-Napoli, calcio d’inizio alle 20.30. Ancelotti dà fiducia a Milik in avanti, accanto a lui Insigne. Torna Zielinski a centrocampo, confermati Hamsik ed Allan. Sotto, i due schieramenti Genoa A disp.: All.: Juric Napoli: Ospina, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Milik, Insigne. A disp.: Karnezis, D’Andrea, Malcuit, Maksimovic, ...

Genoa-Napoli - le probabili formazioni : L’una per dare continuità, l’altra per svegliarsi dal torpore in cui è piombata da alcune settimane: la sfida di Marassi ha naturalmente significati diversi per Napoli e Genoa, alle prese con situazioni distanti per classifica e rendimento recente. I padroni di casa, dopo l’avvicendamento Ballardini–Juric in panchina, continuano a latitare sul piano del gioco e dei punti. La sconfitta nell’ultima uscita contro ...

Genoa - Juric è già a un bivio : con il Napoli sfida delicata : Non serve tornare ai tempi di Osvaldo Bagnoli, magari poter avere ancora oggi un allenatore del suo carisma in panchina..., per sapere che gli psicodrammi, frutto di una buona dose di autolesionismo, ...

Genoa-Napoli - probabili formazioni e diretta dalle 20.30. Dove vederla in tv : GENOVA - Il Genoa per sbloccarsi dopo 2 punti nelle 4 gare della gestione Juric e per chiudere il segmento peggiore del calendario con un sorriso. Il Napoli per continuare l'inseguimento della ...

Genoa-Napoli - il totoformazione : Zielinski - Rog e Milik titolari? : Le ipotesi dei giornali Genoa-Napoli, quattro giorni dopo Napoli-Psg e con Dries Mertens dolorante alla spalla (anche se Ancelotti ha annunciato il recupero del belga). Insomma, una possibile occasione per chi ha giocato meno nell’ultimo periodo, per un nuovo episodio della serie “Il Napoli e il turn over”. Una produzione di Carlo Ancelotti. Secondo i giornali, il tecnico emiliano è pronto a una nuova piccola rivoluzione, la ...