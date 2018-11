Genoa-Napoli 1-2 | le pagelle di CalcioWeb ...

Il Napoli è più forte del diluvio : Genoa ribaltato 2-1 a Marassi : A Marassi contro il Genoa di Juric il Napoli di Ancelotti, reduce dalle fatiche di Champions col Psg, cerca tre punti per non lasciar fuggire ulteriormente la Juve. Tre cambi rispetto alla sfida coi...

Genoa-Napoli 1-1 LIVE : risultato in diretta : Genoa-Napoli 1-1 LIVE 20' Kouamé , G, , 62' Fabian Ruiz , N, Genoa , 3-5-2, : Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Romulo, Bessa, Veloso , 58' Omeonga, , Hiljemark, Lazovic; Kouamé, Piatek. All: Juric ...

Diluvio sul Luigi Ferraris - Il pallone non rimbalza più : Genoa-Napoli sospesa! : ... il pallone resta impantanato in diverse zone del campo: Genoa-Napoli temporaneamente sospesa La pioggia protagonista, in negativo, del sabato sera calcistico in tutto il mondo. A Buenos Aires , ...

Genoa-Napoli 1-2 : Fabian Ruiz è l’uomo della pioggia : Genoa-Napoli 1-2, rimonta nella ripresa del Napoli. Kuoame nel primo tempo, Fabian Ruiz e autogol di Biraschi nella ripresa, dopo l’interruzione per pioggia. Primo tempo Partita ad altissima intensità, ogni azione è pericolosa, per colpa di un Napoli disordinato e con pessime distanze tra i reparti. In realtà la squadra di Ancelotti è quella che va più vicina al gol, palo di Insigne e poi tiro di Zielinski deviato da un difensore del ...

Serie A - anticipo Genoa-Napoli 1-2 : 22.40 Napoli più forte della pioggia e del Genoa: 1-2 in rimonta al 'Ferraris'. Il palo dice no a Insigne (12'),Zielinski murato in area,ma al 20' il Grifone colpisce: cross Romulo,Hysaj non ci arriva,Kouamè timbra di testa.Al 36' Radu strepitoso su Milik. Ripresa sotto il diluvio: gara sospesa al 59' per 12 minuti.Si riparte su un campo pesantissimo e Fabian Ruiz,su splendido assist di Mertens,pareggia di sinistro. Radu vola sulla punizione ...

Live Genoa-Napoli 1-2 Autogol di Biaschi - azzurri avanti : A Marassi contro il Genoa di Juric il Napoli di Ancelotti, reduce dalle fatiche di Champions col Psg, cerca tre punti per non lasciar fuggire ulteriormente la Juve. Tre cambi rispetto alla sfida coi...

Genoa-Napoli 1-1 Live : La cronaca Live 23' Insigne conclude forte, Radu respinge 17' Gol Napoli, Ruiz. Palla di Mertens per Ruiz che di piede batte Radu 13' il match riprende. Non piove ma campo molto bagnato. La palla si ...

Live Genoa-Napoli 1-0 Fabiàn Ruiz pareggia al 62' : A Marassi contro il Genoa di Juric il Napoli di Ancelotti, reduce dalle fatiche di Champions col Psg, cerca tre punti per non lasciar fuggire ulteriormente la Juve. Tre cambi rispetto alla sfida coi...

Diluvio sul Luigi Ferraris – Il pallone non rimbalza più : Genoa-Napoli sospesa! : Diluvio sul Luigi Ferraris, campo completamente inzuppato, il pallone resta impantanato in diverse zone del campo: Genoa-Napoli temporaneamente sospesa La pioggia protagonista, in negativo, del sabato sera calcistico in tutto il mondo. A Buenos Aires (Argentina) rinviato a domani il Superclasico Boca Juniors-River Plate, finale d’andata della Copa Libertadores. Al Luigi Ferrari di Genoa, precisamente al minuto 13 del secondo tempo, ...

Live Genoa-Napoli 1-0 La partita riprende dal 59' : A Marassi contro il Genoa di Juric il Napoli di Ancelotti, reduce dalle fatiche di Champions col Psg, cerca tre punti per non lasciar fuggire ulteriormente la Juve. Tre cambi rispetto alla sfida coi...

Genoa-Napoli sospesa per pioggia al 58esimo minuto : Sul risultato di 1-0 Genoa-Napoli è stata sospesa al 58esimo minuto per pioggia. Al momento dell’interruzione, il risultato era di 1-0 per la squadra di casa. L’arbitro ha richiamato le squadre negli spogliatoi, il pallone non scorreva più in molte zone del campo. Ora si aspetterà qualche minuto per capire se sarà possibile andare avanti. La sensazione è che si possa riprendere a giocare. L'articolo Genoa-Napoli sospesa per pioggia ...

Genoa-Napoli interrotta : ecco il motivo : Genoa-Napoli interrotta – Si sta giocando la gara di campionato valida per la giornata del campionato di Serie A, in campo Genoa e Napoli. La squadra rossoblu in vantaggio grazie ad una rete da parte do Kouame, dopo pochi minuti del secondo tempo partita interrotta per la pioggia, l’arbitro ha deciso di mandare tutti negli spogliatoi. Aggiornamenti nei prossimi minuti. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE ...

Live Genoa-Napoli 1-0 Diluvio a Genova : match sospeso : A Marassi contro il Genoa di Juric il Napoli di Ancelotti, reduce dalle fatiche di Champions col Psg, cerca tre punti per non lasciar fuggire ulteriormente la Juve. Tre cambi rispetto alla sfida coi...

Live Genoa-Napoli 1-0 Secondo tempo : Mertens per Milik : A Marassi contro il Genoa di Juric il Napoli di Ancelotti, reduce dalle fatiche di Champions col Psg, cerca tre punti per non lasciar fuggire ulteriormente la Juve. Tre cambi rispetto alla sfida coi...