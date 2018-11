Genoa | i tifosi contestano Preziosi

Inter - oltre 140mila tifosi a San Siro per Genoa e Barça : tutti i numeri da record : I numeri - riportati dal Corriere dello Sport - dicono tutto: l'Inter ha 39.500 abbonati circa , contro i 30.889 della scorsa stagione e una media spettatori a partita di questo campionato di 61.677 .

Inter - febbre scudetto : sabato con il Genoa previsti più di 65mila tifosi - : EVENTO PER GLI Inter CLUB - Quello di sabato sarà un match speciale soprattutto per gli Inter Club di tutto il mondo. sabato al Meazza, infatti, arriveranno oltre 21mila soci in rappresentanza di più ...

Inter - col Genoa 65 mila tifosi a San Siro : TORINO - Anche in occasione di Inter-Genoa , in programma sabato 3 novembre alle ore 15, San Siro sarà completamente colorato di nerazzurro. A soli tre giorni dal grande appuntamento casalingo di ...

Febbre Inter : a San Siro per il Genoa attesi oltre 65mila tifosi : Sale la Febbre Inter. L'entusiasmo dei sostenitori nerazzurri, spinto dalle sei vittorie di fila in campionato della squadra di Spalletti, in città è palpabile e sabato sarà anche... visibile. Sì, ...

Inter - attesi oltre 65mila tifosi a San Siro per la sfida col Genoa : Cresce l’entusiasmo dei tifosi dell’Inter, spinto dalle sei vittorie di fila in campionato della squadra di Luciano Spalletti. L'articolo Inter, attesi oltre 65mila tifosi a San Siro per la sfida col Genoa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter - attesi 65mila tifosi a San Siro per il Genoa : Cresce l’entusiasmo dei tifosi dell’Inter, spinto dalle sei vittorie di fila in campionato della squadra di Luciano Spalletti. L'articolo Inter, attesi 65mila tifosi a San Siro per il Genoa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Piatek day - l’entusiasmo dei tifosi del Genoa [VIDEO] : La vera sorpresa di questo inizio di stagione in Serie A è sicuramente l’attaccante Piatek, il polacco sta trascinando il Genoa con gol e grandi prestazioni. I tifosi rossoblu hanno un nuovo idolo ma rischiano di perderlo in breve tempo. Piatek infatti è finito nel mirino dei più importanti club in Italia ed all’estero e la cessione a giugno sembra certa. Nella giornata di oggi bagno di folla per il polacco, i tifosi del Genoa ...

Piatek day - tifosi del Genoa in delirio per l’attaccante polacco [VIDEO] : La vera sorpresa di questa inizio di stagione nel campionato di Serie A può essere considerato sicuramente l’attaccante Piatek, il polacco protagonista in campionato con la maglia del Genoa ma anche con la Nazionale. Oggi è una giornata particolare per il calciatore, il Piatek day, previsto un incontro con i tifosi del Genoa. I tifosi rossoblu aspettano con ansia l’evento e sono pronti ad acquistare la maglia ...

Preziosi spaventa i tifosi del Genoa : “ci porteranno via Piatek” : Piatek sta facendo molto parlar di sé dopo la recente raffica di reti in Serie A, il presidente del Genoa sa che sarà difficile trattenerlo Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha raccontato il modo nel quale ha acquistato bomber Piatek, vera rivelazione dell’inizio di stagione in Serie A. “Era fine maggio: io, la tv e nessun altro. Ho un modo di valutare i giocatori tutto mio, devo essere da solo, senza condizionamenti e ...

Caos Genoa - tifosi furiosi ‘tirano in ballo’ altre squadre! [FOTO] : 1/9 Foto Tano Pecoraro/LaPresse ...

Italia-Ucraina - la ‘posizione’ dei tifosi del Genoa dopo l’esonero di Ballardini [FOTO] : 1/20 Foto LaPresse ...

Piatek spaventa i tifosi del Genoa : “tra sei mesi non so dove giocherò” : Piatek sta facendo divertire i tifosi del Genoa in questa prima fase della stagione in Serie A, il futuro però è incerto “L’anno scorso ero sicuro che sarei andato in un campionato migliore. Ora sono arrivato qua solo da due mesi e mezzo e non so dove sarò tra altri sei”. Krzysztof Piatek fa tremare i tifosi del Genoa. Intervistato da DAZN ha mostrato una certa perplessità su quale sarà il proprio futuro tra sei mesi, vale a dire al ...

Marchetti incassa 4 gol contro la Lazio e le dichiara amore : i tifosi del Genoa lo massacrano sui social : Federico Marchetti incassa 4 gol e parla dell’amore che lo lega alla tifoseria della Lazio: i supporter del Genoa lo massacrano sui social “Oggi per me è stata una giornata speciale. Tornare in questo stadio ed essere accolto come un figlio, sentire l’affetto di una tifoseria che non ho mai dimenticato. Vi porterò sempre nel mio cuore! #LazioGenoa @seriea“. Il portiere del Genova, Federico Marchetti, dopo la partita ...

Gol Piatek - la reazione dei tifosi del Genoa [VIDEO] : GOL Piatek – E’ andata in archivio la terza giornata del campionato di Serie A, passo indietro del Genoa che non si è confermato dopo il successo all’esordio contro l’Empoli, pesante battuta d’arresto sul campo del Sassuolo. Un grande protagonista di questo avvio di stagione degli uomini di Ballardini è sicuramente l’attaccante Piatek, arrivato in Italia tra tanti dubbi ha spazzato via tutte le ...