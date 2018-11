General Motors | Taxi robot in strada dal prossimo anno

General Motors batte le attese - outlook positivo : Rialzo per General Motors , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,21%, grazie alla trimestrale. Il colosso automobilistico ha registrato un utile trimestrale ...

Honda insieme a General Motors nella guida autonoma : Honda Motor investirà 2,75 miliardi di dollari per l'acquisto di una quota del 5,7 per cento in Cruise. Lo ha fatto sapere la stessa Honda annunciando che collaborerà con General Motors per lo ...

Guida autonoma - Honda si allea con General Motors : La Honda ha siglato un accordo per unire le forze con la General Motors per sviluppare le tecnologie per la Guida autonoma. L'alleanza prevede, in particolare, che la Casa nipponica investa 2,75 miliardi di dollari nella Cruise, la divisione per i veicoli senza conducente del gruppo statunitense che ha recentemente visto l'ingresso nel capitale di un'altra grande realtà giapponese, il colosso dell'high-tech Softbank.Honda avrà il 5,7% di Cruise. ...

New York : netto calo registrato da General Motors : Aggressivo ribasso per General Motors , che passa di mano in perdita del 3,28%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend ...

General Motors : immatricolazioni Usa -13% ad agosto - Bloomberg - : New York, 4 set. , askanews, - Con il venire meno degli incentivi, General Motors ha subito un forte calo, di circa il 13%, delle immatricolazioni americane ad agosto. Lo riferisce Bloomberg, secondo ...