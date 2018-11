Gattuso | Ronaldo adesso è più maturo

Seedorf : 'Ronaldo vuole il mio record? Lo invito a cena. Gattuso non mi sorprende - sta facendo un grande lavoro' : Una possibilità, questa, su cui l'ex centrocampista rossonero ha scherzato: "È una possibilità - ha detto in esclusiva a Sky Sport a margine dell'evento Golden Foot 2018 - Sarebbe una compagnia di un ...

Gattuso : 'Ronaldo? Per me il più forte del mondo è Higuain' : MILANO - ' In Serie A è più determinante Ronaldo o Higuain ? Alleno Higuain quindi per me ora è l'attaccante più forte al mondo '. Così Rino Gattuso , che non disdegna la definizione di Milan dipendente dall'argentino. ' È uno che fa gol e dobbiamo sfruttarlo al massimo, è un campione ' ha detto l'allenatore rossonero ...