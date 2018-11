Gattuso e i raptus finali Allegri e i lapsus fatali

ilgiornale

(Di sabato 10 novembre 2018) Insieme, o meglio ancora fuse insieme, sarebbero la perfezione calcistica. Per larghi tratti della sfida la Juve, con CR7 capace di stregare portieri e critici, com'è capitato in campionato e soprattutto in Champions, poi nel finale la schiuma del Milan che avvolge il rivale rendendogli scivoloso il cammino fino a cedere quasi di schianto. Prese così sono una complementare dell'altra ma nel calcio, si sa, l'operazione non è possibile e perciò bisogna tornare a separare questi ex gemelli imperfetti per capire come l'intreccio di qualità e difetti dei due team che mettono insieme una quantità industriale di coppe e di scudetti, possa rendere suggestiva la sfida di domani sera. La Juve, si sa, è reduce dalla doccia portoghese made in Mourinho, ieri assolto, perché il fatto non sussiste, dall'affettuosa dichiarazione di Ancelotti e Moratti. Quasi un coro unanime è salito al cielo di Torino ...