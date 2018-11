Gattuso carica il suo Milan | “pronti per la battaglia!”

sportfair

(Di sabato 10 novembre 2018) Gennarosi appresta ad affrontare la Juventus domani sera nel posticipo di campionato, unincerottato ma pronto a vendere cara la pelle “La Juventus è piena di campioni, di giocatori fortissimi. Una squadra solida e di grandissima qualità, la Juventus è nettamente più forte. Noi, nonostante tutti i problemi che abbiamo, ce la giochiamo a testa alta. Sappiamo che hanno qualcosa più di noi ma nel calcio può succedere di tutto“. Non parte sconfitto il, a ribadirlo è il tecnico dei rossoneri, Gennaro, alla vigilia del big match della 12esima giornata a San Siro. “Dobbiamo andare alla ricerca della prestazione perfetta facendo una partita al massimo -prosegue il mister nella conferenza stampa della vigilia-. Noi non dobbiamo avere alcuna preoccupazione, sappiamo di affrontare una grande squadra, metteremo la miglior formazione in campo. ...