Fuggono ai controlli dei Carabinieri e si schiantano in auto | 2 morti nel Bolognese

agi

: ACCOGLIAMOLI TUTTI Chi è genitore non credo che non percepisce che qualcosa non va. Pamela, Desirè sono solo le ult… - GPuntoticket : ACCOGLIAMOLI TUTTI Chi è genitore non credo che non percepisce che qualcosa non va. Pamela, Desirè sono solo le ult… -

(Di sabato 10 novembre 2018) Due giovani sononeldopo essersi schiantati incontro un palo per sfuggire aidi un posto di blocco dei. E' accaduto ad Argelato. Intorno alle 4 una pattuglia stava effettuando un posto di controllo alla circolazione stradale in via dell’Industria quando è sopraggiunto un veicolo, una Range Rover, che alla vista dei militari, a 200 metri circa, ha frenato bruscamente, invertito il senso di marcia e si è data alla fuga. Isi sono lanciati all'inseguimento ma il mezzo si è dileguato per le vie adiacenti. E' stato poi ritrovato a distanza di qualche chilometro – in via Mascarino, nel Comune di San Giorgio di Piano. L', verosimilmente a causa dell’alta velocità era uscita dalla sede stradale, andando ad impattare contro un palo ...