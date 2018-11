Fuggono a posto di blocco : morti due 19enni : Bologna, 10 nov. (AdnKronos) - Due ragazzi di 19 anni hanno perso la vita questa notte in un incidente stradale a San Giorgio di Piano, nel Bolognese, mentre in auto tentavano di sfuggire a un posto di blocco . E’ accaduto attorno alle 4.30 del mattino. Una pattuglia dei carabinieri stava effettuando

Bologna - Fuggono al posto di blocco dei Carabinieri e poi si schiantano : morti due ragazzi di 18 e 19 anni : Hanno visto il posto di blocco dei Carabinieri a 200 metri di distanza e dopo aver invertito la marcia per fuggire al controllo, si sono schiantati contro un palo con un Suv. Due ragazzi di 18 e 19 anni sono morti in un incidente stradale intorno alle 4.30 a Mascarino di San Giorgio di Piano, in provincia di Bologna. Secondo le prime ricostruzioni, i militari sono saliti in auto per seguirli, ma avrebbero subito perso il contatto visivo e ...