Frosinone | Pinamonti-gol | la freccia dell' Arciere fa male alla Fiorentina

Fiorentina - dove vai con Simeone? Frosinone imbattibile - e che Pinamonti! : Il mondo di Fiorentina e Frosinone è a testa in giù: ribaltato. I viola, ambiziosi e un po' presuntuosi, non vincono più : l'ultimo successo risale al 30 settembre, dopo di allora sono arrivati una ...

Pinamonti fa ‘risorgere’ il Frosinone allo scadere : per la Fiorentina arriva l’ennesimo pareggio : L’anticipo di Serie A tra Frosinone e Fiorentina finisce in pareggio: Pinamonti beffa i viola allo scadere, dopo un gol nel primo tempo di Benassi Il Frosinone tira un sospiro di sollievo con il pareggio firmato da un gol di Andrea Pinamonti all’89°. Dopo un gol di Marco Benassi al 47° del primo tempo, i viola non sono riusciti a chiudere la partita, finendo beffati nel finale. A seguito delle 6 sconfitte consecutive ...

Serie A - Spal-Frosinone 0-3 : decidono Chibsah - Ciano e Pinamonti : E alla decima arrivò la prima. Il Frosinone ottiene infatti la prima vittoria della stagione ed è pure bella rotonda, forse più di quanto meritato. La Spal ne incassa infatti tre in casa, su appena ...