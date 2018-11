Francia | Trump all' Eliseo | con Macron niente abbracci | clima teso

Quei giochi di guerra in Centrafrica tra Russia - Cina e Francia - con Trump alla finestra - : Centrafrica na come del resto molte altre nazioni del Contintente e di quello che ancora si può definire Terzo mondo è poverissim a sì, ma ricc a di risorse. Nella Repubblica Centrafrica na si trova, ...

Trump in autunno in Francia e in Irlanda : Definito il programma degli impegni internazionali del presidente americano per il prossimo autunno. Donald Trump non andrà al summit regionale