Formula 1 | Brasile | pole ad Hamilton | secondo Vettel

Formula 1 Brasile - la griglia di partenza : bagarre Hamilton-Vettel! : Formula 1 Brasile, la griglia di partenza – Si sono concluse le qualifiche valide per il gran premio di Formula 1 in Brasile, un appuntamento che si preannuncia scoppiettante. E’ Lewis Hamilton il poleman del Gp del Brasile. Il britannico ha fatto la differenza, lasciandosi alle spalle Sebastian Vettel e Valtteri Bottas. Quarto tempo invece per Kimi Raikkonen in pista in Brasile. Attesa per la gara di domani che si preannuncia ...

Formula1 - Libere 3 - Brasile : siluro Vettel - le Mercedes inseguono : Per di più, il fresco 5 volte campione del mondo ha perso oltre mezz'ora di prove per un tubo di sfiato dell'impianto di lubrificazione che era stato fissato male ma anche nel finale di sessione la ...

16:45 10 nov Nessuna sostituzione del cambio per la Mercedes di Hamilton

Formula 1 - GP Brasile : Hamilton - fumo dalla Mercedes nelle FP3. VIDEO : Problemi di affidabilità per la Mercedes W09 del campione del mondo Lewis Hamilton nel corso della terza e ultima sessione di prove libere in Brasile. Il pilota britannico, nella fase centrale delle FP3, ha riportato ai box la sua monoposto. Le telecamere ...

16:05 10 nov Radio paddock : Hamilton verso la sostituzione del cambio?...

Formula 1 GP Brasile. L'analisi tecnica delle prove libere di Interlagos : Nella seconda parte della simulazione, Hamilton, con le Super soft è stato molto veloce ma lo stint realizzato dal pilota cinque volte campione del mondo non è stato lunghissimo. Da segnalare l'...

Diretta Formula 1/ F1 streaming video SKY qualifiche - FP3 live : pole position e tempi - Gp Brasile 2018

Formula 1 - GP Brasile. Hamilton dopo le libere : 'Ferrari la più pericolosa - meglio se piove' : "Giornata dai due volti? Cosa abbiamo fatto stamattina? E' stata una giornata normale, abbiamo svolto il tutto programma previsto e la macchina ha dato sensazioni migliori rispetto al Messico". Il ...

Formula 1 - GP Brasile 2018 : Lewis Hamilton “Sensazioni migliori rispetto al Messico. Adoro la pioggia e se c’è meglio” : Lewis Hamilton ha chiuso al secondo posto le FP2 del Gran Premio del Brasile e si è fermato ai microfoni di Sky Sport per parlare delle libere di oggi: “Stamattina è stata una giornata normale, non saprei cosa dire, abbiamo svolto tutto il programma”. La Mercedes ha sicuramente fatto un notevole passo avanti rispetto al Messico: “Sensazioni migliori rispetto al Messico, ma abbiamo ancora problemi che dobbiamo migliorare. ...

Formula 1 - GP Brasile. Vettel spiega il curioso team radio : 'C'era una vite in macchina' : "Nelle ultime gare è stato utile capire i problemi che abbiamo avuto. Nelle libere abbiamo girato abbastanza bene e vediamo la gara". E' un Sebastian Vettel fiducioso quello del post prove libere del ...

Formula 1 - GP Brasile 2018 : Sebastian Vettel “Abbiamo girato bene - non lavoriamo per il 2019” : E’ un Sebastian Vettel speranzoso e fiducioso in vista del weekend dopo le prove libere del GP del Brasile. Il tedesco ha dichiarato (da Gazzetta dello Sport): “Nelle ultime gare è stato utile capire i problemi che abbiamo avuto. Oggi abbiamo girato abbastanza bene e vediamo la gara”. Al tedesco è stato chiesto se la Ferrari sta già lavorando per il prossimo anno: “Se lavoriamo già per il 2019? No, direi di no“; ...

Formula 1 - clamoroso team radio di Vettel in Brasile : 'Qualcosa balla tra le mie gambe...'. VIDEO : La notizia è che, nonostante quello che ha definito un "momento no", l'umore di Sebastian Vettel è buono. Lo dimostra il clamoroso team radio dove comunica al muretto Ferrari di avere ancora un ...

Formula 1 - GP Brasile : prime libere a Verstappen - seconde a Bottas. Vettel 3° nelle FP2 : Di seguito tempi e cronaca LIVE 17:46 9 nov FP2, CLASSIFICA LIVE : BOT, HAM, VET, RIC, VER 19:30 9 nov DRIVER TEAM 1 Bottas Mercedes 1:08.846 2 Hamilton Mercedes +0.003 3 Vettel Ferrari +0.073 4 ...

Formula 1 GP Brasile. Cerchi forati Mercedes - ultimo atto? : In tal caso, parrebbe corretto affermare che i problemi di gestione delle gomme posteriori, costituiscano la prova provata dell'importanza dell'adozione dei distanziali forati, nell'economia ...