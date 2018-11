Formula 1 Brasile | la griglia di partenza | bagarre Hamilton-Vettel!

calcioweb.eu

(Di sabato 10 novembre 2018), ladi– Si sono concluse le qualifiche valide per il gran premio di1 in, un appuntamento che si preannuncia scoppiettante. E' Lewisil poleman del Gp del. Il britannico ha fatto la differenza, lasciandosi alle spalle Sebastian Vettel e Valtteri Bottas. Quarto tempo invece per Kimi Raikkonen in pista in. Attesa per la gara di domani che si preannuncia ricca di emozioni con la Mercedes alla ricerca del titolo costruttori.