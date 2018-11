Fondi Lega | la Cassazione | ​ Sequestrare i 49 milioni

Pg Cassazione : "Sì sequestro Fondi Lega" : 13.56 Il Pg della Cassazione,Dall'Olio, ha chiesto il rigetto del ricorso della Lega,presentato dal segretario Salvini, contro l'ordinanza del riesame di Genova,del 4 settembre scorso, che ha disposto il sequestro preventivo fino a 49 milioni dei fondi del partito, per la truffa sui rimborsi elettorali. La richiesta del Pg della Cassazione è stata resa nota dai legali del Carroccio.

Luca Parnasi - i verbali degli interrogatori : “Soldi a Eyu e PiùVoci? Era un modo per finanziare Pd e Lega”. Fondi anche a Fdi : I finanziamenti alle fondazioni Eyu e PiùVoci per dare in realtà soldi al Pd e alla Lega. Ma anche Fondi “in chiaro” a Fratelli d’Italia. E il rapporto sempre più stretto con Luca Lanzalone, l’avvocato di Genova che il sindaco di Livorno Filippo Nogarin ha presentato alla collega di partito Virginia Raggi. Fino ad accettare una proposta per un colloquio dall’assessore allo Sport del Campidoglio, Daniele Frongia, ...

Anticorruzione - emendamento Lega : “Via la norma su trasparenza Fondi ai partiti”. Ma Bonafede : “Nessun passo indietro” : La Lega ha presentato un emendamento al ddl Anticorruzione che propone di eliminare l’articolo 7, ovvero quello che introduce norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici, in particolare per quanto riguarda i finanziamenti. Non c’è solo la prescrizione a dividere Carroccio e Movimento 5 stelle, ma ora si apre un nuovo fronte anche sul tema della trasparenza ai partiti. La richiesta di modifica è ...

Di Maio : «I Fondi tolti alla Tav per la metro 2 a Torino» Ma il cambio non si può fare Le nuove tensioni Lega-M5S : Il vicepremier: «Noi leali coi cittadini». Chiamparino: «Propaganda, spero venga a brindare al primo Frecciarossa per Lione, lui ha l’età per farlo, io lo spero»

Lega - l'ex segretaria di Umberto Bossi infanga Matteo Salvini sui Fondi del Carroccio : 'È vero che quando Matteo Salvini diventò segretario federale i n cassa c' era poco o nulla . Ma mentre i conti venivano svuotati in maniera sistematica e sospetta, era il numero due del partito. Io ...

Fondi Lega - i pm di Genova interrogano l’ex segretaria di Bossi : “I 49 milioni? Questo disastro impostato con Maroni” : “Tutto Questo disastro è stato impostato dal 2012 in poi”. E cioè quando l’anno in cui Roberto Maroni sostituisce Umberto Bossi al vertice della Lega. I pm della procura di Genova e gli uomini del nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza hanno interrogato Daniela Cantamessa, ex segretaria del senatur, nell’ambito dell’inchiesta per riciclaggio su parte dei 49 milioni di euro che, secondo l’ipotesi investigativa, ...

Dl Urgenze - M5s-Lega : ok Fondi ma no nuovi condoni nelle zone sisma : Dare una risposta alle pratiche di condono entro sei mesi ma escludere i contributi della ricostruzione post terremoto a Ischia per gli edifici in cui ci sono stati aumenti di volume, per cui è stato ...

Fondi Lega - PG conferma pena per Belsito : 19.00 Il pg Luigi Cavadini Lenuzzi ha chiesto la conferma della condanna di primo grado (10 mesi) per l'ex tesoriere della Lega, Francesco Belsito per omessa dichiarazione dei redditi. Secondo l'accusa, avrebbe nascosto al Fisco oltre un milione di euro, soldi che erano nelle disponibilità della Lega Nord e della famiglia di Umberto Bossi.La vicenda giudiziaria si inquadra nella maxi inchiesta aperta nel 2012, quando emerse la truffa da 49 ...