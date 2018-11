Fondi della Lega | Cassazione | Andare avanti col sequestro

Matteo Salvini - il pg di Cassazione sui Fondi della Lega : 'Rigettare il ricorso - procedere al sequestro' : Riprende l'assedio giudiziario nei confronti di Matteo Salvini e della Lega. Il procuratore generale della Cassazione, Marco Dall'Olio , ha infatti chiesto il rigetto del ricorso della Lega contro l'...

La voce della Politica Fondi Europei - Lezzi : 'Spesi malissimo - serve coordinamento' : "I Fondi Europei sono stati spesi malissimo, in maniera irresponsabile e negligente, tanto che il divario tra Nord e Sud è aumentato. Questo rapporto lo evidenzia, anche se ho visto qualcuno in questa ...

Enria - il Fondista alla guida della Vigilanza Bce con un «miracolo diplomatico» : O gli scenari dell'economia reale molto avversi per l'Italia, costruiti, soprattutto negli anni passati, per gli stress test europei. Come si sa, inoltre, al momento della definizione della short ...

AttivaMente - raccolta di Fondi per la nuova sede della Onlus : «Offriamo laboratori, progetti di prevenzione, conferenze, spettacoli, e consulenza a chi vuole migliorare la propria vita», ha sottolineato Jacopo Boschini, presidente della Cooperativa. Il progetto ...

Tagli al fondo famiglia e ai Fondi per le Regioni : le novità della manovra : Il governo continua a limare ancora una volta la manovra. Di fatto, dopo la bocciatura di Bruxelles, si cerca di trovare la quadra per portare il testo verso l'approvazione del Parlamento. Nell'ultima bozza l'esecutivo ha inserito una mega sforbiciata alle Regioni che non si adegueranno al Taglio dei vitalizi dei consiglieri. Il provvedimento, fortemente voluto dai grillini, di fatto potrebbe dare il via a duna sorta di braccio di ferro tra il ...

Rugby – Cattolica Test Match 2018 : lavoro con le franchigie e proFondità della rosa i temi della conferenza stampa di presentazione : O’Shea lancia i Test d’autunno, tra collaborazione con le franchigie e più profondità del gruppo della Nazionale Nella mattinata odierna presso il NHOW Hotel di Milano si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dei Cattolica Test Match 2018. All’evento, a cui ha presenziato anche il presidente federale Alfredo Gavazzi, hanno partecipato Conor O’Shea, il capitano Azzurro Sergio Parisse e una rappresentanza dei giocatori ...

Autostrade A24 e A25 - Strada dei Parchi : “Scaduti termini della diffida al ministero per sbloccare i Fondi. Esposto in procura” : Strada dei Parchi annuncia che presenterà un Esposto in procura per il mancato sblocco dei 192 milioni necessari per la messa in sicurezza sismica delle Autostrade A24 e A25. “Il termine della diffida è scaduto oggi, non ci sono i decreti attuativi per sbloccare i fondi”, spiegano i vertici della concessionaria che gestisce le due arterie che collegano l’Abruzzo con il Lazio. Lo scorso lunedì, Strade dei Parchi aveva dato un ...

Riscatto della laurea con quota 100 - spinta in più dai Fondi aziendali : Si punta a estendere ad altri settori (assicurazioni, chimici, trasporto pubblico) la facoltà di riscattare in via agevolata il titolo di studio concessa ai bancari ...

Manovra - nel decreto anti burocrazia proroga della cigs e blocco dei Fondi per i vitalizi alle Regioni che non li aboliscono : Dalla proroga della cassa integrazione straordinaria e della mobilità in deroga alle misure per eliminare i vitalizi dei consiglieri regionali e rendere “eque” le assicurazioni auto. Sono alcune delle misure contenute nel decreto varato lunedì sera dal consiglio dei ministri, che contiene disposizioni per la deburocratizzazione, la tutela della salute, le politiche attive del lavoro e altre esigenze indifferibili. Vengono anche ...

Genova - Salvini alla festa della Lega : 'Si possono trovare altri Fondi per questa città' : 'Tutti esperti, ma nessuno sa quanto costa un litro di latte' 'Tutti espertoni di economia ma non sanno quanto costa un litro di latte. Io non sono un genio, sono gli altri che erano pessimi, pensate ...

Bindocci - M5S - propone al nuovo commissario della Lega una commissione sui Fondi delle scuole : E vedendo cosa è successo in questi anni con le famose "scuole belle" ed a Lucca con la situazione del Paladini e Civitali , senza scordarsi il Leone XII, il dovere della politica locale di fare da ...

Il reddito di cittadinanza si finanzia (anche) con i Fondi della Garanzia giovani : Le coperture previste dal governo gialloverde per sostenere la misura rischiano di sottrarre finanziamenti europei destinati al contrasto della disoccupazione degli under 30, a partire dalla cosiddetta Garanzia giovani...