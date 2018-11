Fiorentina | Pezzella | “Siamo una squadra giovane | ma non deve essere una scusa”

Pezzella cancella Dzeko - Zaniolo stupisce : i duelli di Fiorentina -Roma : Pezzella vs Dzeko Una vigilia animata per il difensore argentino per colpa di Halloween e di una mascherata non proprio felice per il mondo arabo. Ma con il vero volto la Fiorentina va sul sicuro. ...

Fiorentina - Pezzella ed il gol in Nazionale : “lo dedico ad Astori” : “Mi è sembrato giusto dedicare ad Astori il mio primo gol con la maglia dell’Argentina: quando il mio nome non uscì tra i convocati per i Mondiali in Russia, Davide usò parole per consolarmi che non dimenticherò mai”. Così German Pezzella, a margine del gran galà, a Palazzo Vecchio, dell’Associazione Nazionale tumori, di cui il difensore argentino della Fiorentina è il nuovo testimonial. Pezzella, reduce dal gol ...