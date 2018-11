Finn Balor e Alexa Bliss in visita a Trigoria | le star WWE incontrano i calciatori della

sportfair

: A Trigoria in visita #FinnBalor e #AlexaBliss, star della #WWE (foto) - insideromacom : A Trigoria in visita #FinnBalor e #AlexaBliss, star della #WWE (foto) -

(Di sabato 10 novembre 2018), due fra le stelle WWE che quest’oggi performeranno a Roma, hanno fattoal centro sportivo difacendo la conoscenza deidell’ AS Roma Le SuperWWE stasera daranno spettacolo con un incredibile live show al Palalottomatica, ma prima dello show hanno fattoad un campo d’eccezione: quello di, dove si allena l’AS Roma. A fare gli onori di casa non potevano che esserci iRoma: in prima battuta Mister Eusebio Di Francesco, che ha accoltoedal campo sportivo, facendo loro un grosso in bocca al lupo per la serata. A seguire gli incontri con i giocatori Edin Dzeko, Juan Jesus, Kostas Manolas, Bryan Cristante, e con la calciatricesquadra femminile Valentina Casaroni. I campioniRoma hanno consegnato agli atletiWWE le maglie personalizzate ...