Fifa 19 | EA Champions Cup di FIFA Online 4 dal 10 al 12 novembre in Corea del Sud

Fifa 19 : Electronic Arts e la UEFA annunciano la eChampions League : Electronic Arts e la Union of European Football Association (UEFA) hanno annunciato oggi la eChampions League, l'attesa espansione delle EA SPORTS FIFA 19 Global Series, che offrirà a milioni di appassionati di calcio virtuale l'opportunità, nuova e inedita, di vivere attraverso il torneo la UEFA Champions League. La eChampions League si aggiunge alla lunga lista di eventi e tornei che si terranno in tutto il mondo sulla strada della FIFA ...

Fifa 19 : annunciata la eChampions League! Finale a Madrid il 31 maggio! : EA SPORTS e la UEFA hanno annunciato la eChampions League, un torneo importantissimo che va ad aggiungersi a quelli del circuito EA SPORTS Fifa 19™ Global Series! La eChampions League va ad aggiungersi alla lista dei tornei validi per la qualificazione alla Fifa eWorld Cup, il mondiale di Fifa 19 in programma la prossima estate. I partecipanti, […] L'articolo Fifa 19: annunciata la eChampions League! Finale a Madrid il 31 maggio! ...

Fifa 19 Road to the Final – Strada verso la finale : nuovo evento dedicato alla Champions League! : Con un messaggio pubblicato sui canali Social EA Sports ha annunciato l’arrivo per domani , venerdì 9 novembre, di un nuovo evento nella modalità Fifa Ultimate Team (FUT) dedicato alla Champions League, e denominato “Road to the Final” (in italiano Strada verso la Finale). Al momento non si conoscono ulteriori dettagli ma l’ipotesi che circola […] L'articolo Fifa 19 Road to the Final – Strada verso la Finale: ...

Fifa 19 Fut Champions CUP : Bucarest sarà la sede del primo torneo! : E’ stata da poco annunciata la sede che ospiterà, dal 30 novembre al 2 dicembre, la prima FUT Champions CUP di Fifa 19: sarà la città di Bucarest, in Romania! Parteciperanno all’evento due player italiani, Fabio Denuzzo e Cosimo Guarnieri del Team Denuzzo Come sempre seguiremo l’evento con continui aggiornamenti. La FUT Champions CUP è […] L'articolo Fifa 19 Fut Champions CUP: Bucarest sarà la sede del primo torneo! ...

Fifa 19 Global Series : oggi le qualifiche alla FUT Champions CUP di dicembre : Si stanno svolgendo in queste ore le qualifiche online alla seconda FUT Champion CUP di Fifa 19, quella che si svolgerà a dicembre, tappa del percorso di qualificazione ! Come già vi abbiamo spiegato è cambiato il meccanismo di qualificazione che prevede la FUT Champions Weekend League solo come passaggio preliminare per l’accesso a queste […] L'articolo Fifa 19 Global Series: oggi le qualifiche alla FUT Champions CUP di dicembre ...

Fifa 19 Global Series : oggi le qualifiche alla FUT Champions CUP di dicembre : Si stanno svolgendo in queste ore le qualifiche online alla seconda FUT Champion CUP di Fifa 19, quella che si svolgerà a dicembre, tappa del percorso di qualificazione ! Come già vi abbiamo spiegato è cambiato il meccanismo di qualificazione che prevede la FUT Champions Weekend League solo come passaggio preliminare per l’accesso a queste […] L'articolo Fifa 19 Global Series: oggi le qualifiche alla FUT Champions CUP di dicembre ...

Fifa 19 Global Series : oggi le qualifiche alla FUT Champions CUP di novembre : Si stanno svolgendo in queste ore le qualifiche online alla seconda FUT Champion CUP di Fifa 19, quella che si svolgerà a dicembre, tappa del percorso di qualificazione ! Come già vi abbiamo spiegato è cambiato il meccanismo di qualificazione che prevede la FUT Champions Weekend League solo come passaggio preliminare per l’accesso a queste […] L'articolo Fifa 19 Global Series: oggi le qualifiche alla FUT Champions CUP di novembre ...

Fifa 19 Global Series : Fabio Denuzzo e Cosimo Guarnieri qualificati alla prima FUT Champions CUP! : Si sono svolte in queste ore le partite del secondo giorno di qualificazione alla prima FUT Champion CUP di Fifa 19! Come già vi abbiamo spiegato è cambiato il meccanismo di qualificazione che prevede la FUT Champions Weekend League solo come passaggio preliminare per l’accesso a queste qualificazione e non direttamente all’evento dal vivo che […] L'articolo Fifa 19 Global Series: Fabio Denuzzo e Cosimo Guarnieri qualificati ...

Fifa 19 Global Series : oggi i nomi dei qualificati alla prima FUT Champions CUP! : Si stanno svolgendo in queste ore le partite del secondo giorno di qualificazione alla prima FUT Champion CUP di Fifa 19! Come già vi abbiamo spiegato è cambiato il meccanismo di qualificazione che prevede la FUT Champions Weekend League solo come passaggio preliminare per l’accesso a queste qualificazione e non direttamente all’evento dal vivo che […] L'articolo Fifa 19 Global Series: oggi i nomi dei qualificati alla prima FUT ...

FUT Champions Weekend League Fifa 19 : tutto quello che devi sapere sui premi! : La nuova modalità FUT Champions introdotta per la prima volta in Fifa 17 torna naturalmente anche in Fifa 19, con tante novità e, come sempre, permetterà agli appassionati di Fifa Ultimate Team più forti e costanti di vincere fantastici premi Tante novità quest’anno, dovute al fatto che il numero di match è stato portato a 30 su […] L'articolo FUT Champions Weekend League Fifa 19: tutto quello che devi sapere sui premi! proviene da I ...

FUT Champions Weekend League Fifa 19 : tutto quello che devi sapere sui premi! : La nuova modalità FUT Champions introdotta per la prima volta in Fifa 17 torna naturalmente anche in Fifa 19, con tante novità e, come sempre, permetterà agli appassionati di Fifa Ultimate Team più forti e costanti di vincere fantastici premi Tante novità quest’anno, dovute al fatto che il numero di match è stato portato a 30 su […] L'articolo FUT Champions Weekend League Fifa 19: tutto quello che devi sapere sui premi! proviene da I ...

Fifa 19 : attivate le SBC di EFL Championship e Superliga Argentina! : EA Sports ha attivato nella serata del 1° ottobre e sfide creazione rosa di due campionati, la EFL Championship inglese e la Superliga Argentina, i primi di Fifa 19! Quest’anno ci sono due novità per questo tipo di SBC: Il premio non è più un giocatore fisso selezionato da EA Sports ma un pacchetto “Player Pick – […] L'articolo Fifa 19: attivate le SBC di EFL Championship e Superliga Argentina! proviene da I Migliori di ...

FUT Champions Weekend League Fifa 19 : tutto quello che devi sapere sui premi! : La nuova modalità FUT Champions introdotta per la prima volta in Fifa 17 torna naturalmente anche in Fifa 19, con tante novità e, come sempre, permetterà agli appassionati di Fifa Ultimate Team più forti e costanti di vincere fantastici premi Tante novità quest’anno, dovute al fatto che il numero di match è stato portato a 30 su […] L'articolo FUT Champions Weekend League Fifa 19: tutto quello che devi sapere sui premi! proviene da I ...