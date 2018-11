Festa della Rete | arrivano gli influencer | ecco il programma

Le foto della maniFestazione pro TAV a Torino : C'erano oltre 30mila persone, secondo gli organizzatori, che hanno protestato contro la sindaca Appendino

Roma - il messaggio di Virginia Raggi ai suoi sostenitori : “Non è opportuno maniFestare nel giorno della mia sentenza” : “Mi stanno arrivando tantissimi messaggi. So che molti di voi si sono dati appuntamento per una manifestazione a Roma il 9 novembre. Si tratta di un gesto pieno di affetto ma ritengo non sia opportuno. Grazie!”. Lo scrive la sindaca di Roma, Virginia Raggi, sulla sua pagina Facebook, in vista della manifestazione organizzata sempre via Facebook per venerdì 9 ottobre in Piazza del Campidoglio, alla vigilia della sentenza del processo ...

Montone - successo della "Festa del Bosco" : ... sia quello della sicurezza, protezione civile, allestimenti, mobilità, animazione, cultura, conferenze, taverne, escursioni, proiezioni, giochi, musica e spettacoli. Montone ha visto le sue strade ...

Ferrari - Finali Mondiali 2018 : in scena a Monza la strepitosa Festa della Casa del Cavallino Rampante [FOTO] : Nella giornata conclusiva il paddock è stato letteralmente invaso dagli appassionati e fan che hanno potuto ammirare l’intera gamma stradale e quaranta vetture leggendarie Oltre 30.000 persone hanno raggiunto l’Autodromo Nazionale di Monza per la giornata conclusiva delle Finali Mondiali Ferrari, in cui sono stati assegnati i titoli Mondiali delle quattro classi del Ferrari Challenge ed è andato in scena un grandioso show che ha visto ...

4 Novembre di caldo record al Nord Italia : clima primaverile nel giorno della Festa delle Forze Armate [DATI e FOTO] : 1/12 ...

Tutti da Vincenzo Bocciarelli - per la Festa della diretta : Tripudio di sapori e aromi della Sardegna per l'attore Vincenzo Bocciarelli, che ha voluto festeggiare il successo della sua trasmissione tv dedicata al cinema insieme agli amici più cari. Si sono ...

Trieste - Casapound sfila per celebrare il 4 Novembre. ContromaniFestazione della rete antifascista : Trieste - In una Trieste blindatissima - con i negozi chiusi per timore di incidenti - arriva il corteo nazionale di Casapound per celebrare 'il centenario della vittoria italiana nella Grande guerra'.

Diocesi : Venezia - domenica a Mestre Festa della famiglia con il patriarca Moraglia e la psicoterapeuta Ceriotti Miragliese : 'famiglia: buona notizia per il mondo" è il motto della festa della famiglia della Diocesi di Venezia in programma domenica 4 novembre, dalle 9 alle 16, presso l'Istituto salesiano S. Marco a Mestre , località Gazzera, . Presente ...

Una Festa di Halloween per l'inizio della stagione invernale del palaghiaccio : Un evento importante al quale non è voluto mancare il primo cittadino Alessandro Fagioli che ha assistito ai vari spettacoli e presentazioni che si sono susseguite per tutto il pomeriggio. «Sono ...

Alla Festa della Zucca appello della Lega al suo popolo : 'Unità' : L'Italia, invece, è il primo Paese per industria culturale al mondo, la seconda manifattura d'Europa e la seconda cantieristica. Il deficit è al 2,4%, come quello dei governi che sono arrivati anche ...

Festa dei morti - la leggenda della bimba e il crisantemo : Perché il giorno della Festa dei morti si portano i crisantemi sulle tombe dei propri cari? In Italia questo fiore, Chrysanthemum è il nome scientifico, è da sempre associato al lutto , e anche nella ...

Allerta Meteo - Festa dei Santi con forte maltempo in tutt’Italia : pesantissimo avviso della protezione civile per Giovedì 1 Novembre - allarme arancione a Roma - Napoli - Genova e in Sicilia : Allerta Meteo – Un sistema perturbato presente sulla penisola iberica determinerà oggi sul nostro Paese un flusso di correnti umide ed instabili sulle regioni più occidentali, in estensione da domani, primo Novembre, a gran parte del territorio nazionale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei ...

Perugia - a Città della Domenica la Festa di Halloween : ... inoltre, il parco alle pendici del Monte Pulito sarà aperto in modalità naturalistica, per questo si potrà far visita ai suoi tanti animali e alla fattoria, ma anche immergersi nel mondo delle fiabe ...