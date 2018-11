Famiglie contro il diabete | la Sid le racconta sui social

A Mattino Cinque la lotta delle Famiglie di migranti di Lodi contro il caro-mensa nelle scuole : I genitori stranieri di Lodi continuano a chiedere l'abolizione della norma che prevede l'obbligo di certificazione di non possedimenti nei loro paesi d'origine. Dall'altra parte c'è invece Sara ...

Manifesti contro le Famiglie Arcobaleno a Torino - la sindaca : «Io registro lo stesso» : «Se è omofoba non è famiglia», la campagna di Arcigay«Se è omofoba non è famiglia», la campagna di Arcigay«Se è omofoba non è famiglia», la campagna di Arcigay«Se è omofoba non è famiglia», la campagna di Arcigay«Se è omofoba non è famiglia», la campagna di ArcigayNel cartellone arrivato a Torino, ma atteso anche a Roma, Milano e Napoli, ci sono due uomini, dallo sguardo scuro, che spingono un carrello della spesa. Dentro al carrello c’è ...

Campagna choc contro le coppie gay con figli - Appendino replica : "Famiglie nate dall'amore - continuerò a registrarle" : Un bambino in lacrime nel carrello della spesa: manifesti affissi a Torino, Roma, Milano e Napoli, ma la sindaca torinese non ci sta

Lodi - niente mensa per i figli di oltre 300 Famiglie extracomunitarie : polemica contro la sindaca leghista : polemica sul caso delle mense scolastiche di Lodi precluse a oltre 300 famiglie extracomunitarie. Il fatto nasce con il nuovo regolamento, approvato dal Comune a guida Lega, che disciplina i servizi scolastici come mensa e scuolabus. Chi vuole accedere alle agevolazioni tariffarie, infatti, deve presentare la documentazione Isee. Il problema, però, è che agli stranieri viene richiesto in aggiunta un documento del proprio paese ...

Reddito - ipotesi durata 18 mesi Controlli preventivi sulle Famiglie : Non tre anni o, ancora, due anni, ma 18 mesi. La durata del Reddito di cittadinanza per chi si trova in situazione di povertà assoluta, non sarà più di tre anni come inizialmente previsto, ma potrebbe scendere fino a 18 mesi, un anno e mezzo Segui su affaritaliani.it

Non una di meno - flash mob in piazza Matteotti contro ddl Pillon e registro delle Famiglie : 'Difendiamo la 194' : "Il 28 settembre scendiamo in piazza in molte città italiane e nel mondo per levare un grido di solidarietà alle donne argentine e a tutte quelle che non possono ancora scegliere se e quando ...

Gestori di sale giochi e Famiglie senza voucher scuola scendono in strada contro la Regione : I Gestori delle sale giochi con tanti tabaccai da una parte e le famiglie accompagnate da Casa Pound e dallo slogan 'Prima gli italiani' dall'altra. Stamane è una giornata calda per la Regione che si ...