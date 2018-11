Fabrizio Corona | Io e Asia pieni di caos Ecco cosa le ho scritto sul libro dopo

huffingtonpost

: Asia Argento e Fabrizio Corona incarnano un controsenso: l’attrazione dei simili. “Corona d’Argento”, #IlCaffè di… - MaxGramel : Asia Argento e Fabrizio Corona incarnano un controsenso: l’attrazione dei simili. “Corona d’Argento”, #IlCaffè di… - Corriere : Fabrizio Corona contro Nicola Savino: «Un nano senza alcuna dote» - il_pucciarelli : La portabandiera del #MeToo in Italia sta con Fabrizio Corona. Inutile, in questo Paese anche le cose più serie e a… -

(Di sabato 10 novembre 2018) "Lei, è me al femminile. La prima volta l'ho vista a casa sua il pomeriggio prima di andare al Grande Fratello, per questo poi ero un po' stordito, perché avevo la testa da un'altra parte!". Ancora, ancora un lungo confronto con Silvia Toffanin a Verissimo. Non poteva mancare un resoconto della storia appena iniziata e già al centro dell'attenzione conArgento."Noi siamodi, due persone che hanno sofferto. In 15 giorni che ci frequentiamo mi conosce meglio di una persona che mi frequenta da sempre, perché siamo simili, abbiamo un tormento interiore che è difficile da capire".Per ora tuttavia, i due ancora non sono mai stati paparazzati insieme, se si esclude il bacio iniziale. Maassicura: "Sono presissimo, mi piace tantissimo.non è come le altre ragazze, è un'altra. Si è letta i miei libri. ...