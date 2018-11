Fabio Basile attacca Alessandro Cecchi Paone | “Non lo posso accettare”

Gf Vip 2018 - Fabio Basile asfalta Cecchi Paone dopo le accuse (e fa benissimo) : Cecchi Paone contro Fabio Basile al Gf Vip 2018: il judoka non ci sta La risposta di Fabio Basile alle polemiche di Cecchi Paone sul suo comportamento al Grande Fratello Vip 2018 non è tardata ad arrivare. Il judoka ha infatti scritto un lungo post in una Instagram Stories spiegando il suo punto di vista […] L'articolo Gf Vip 2018, Fabio Basile asfalta Cecchi Paone dopo le accuse (e fa benissimo) proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello Vip - Fabio Basile : "Ho amato la mia ex Sofia Petitto - ma non voglio rimanere intrappolato nel passato" : "È andata male una prima volta, è andata male una seconda e ora lei vuole riprovarci per una terza". Così ieri sera in apertura della puntata speciale del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini si è rivolto a Fabio Basile con riferimento a Sofia Petitto, la sua ex fidanzata. Il judoka ha così appreso a sorpresa che la donna con quale ha vissuto una storia d'amore tormentata lo aspetta fuori dalla Casa di Cinecittà.Il concorrente del ...

Grande Fratello Vip 2018 - nona puntata : Andrea Mainardi - Alessandro Cecchi Paone e Stefano Sala in nomination. Fabio Basile eliminato : La nona puntata del Grande Fratello Vip 2018 che abbiamo seguito in diretta minuto per minuto su Leggo.it, è terminata come sempre con le nomination. Lunedì 12...

Eliminato Fabio Basile al Grande Fratello Vip 2018 tra l’arrivo di Francesca Cipriani e il sacrificio di Stefano Sala : Eliminato Fabio Basile al Grande Fratello Vip 2018 in una delle puntate più comiche di questa edizione. Finalmente dopo polemiche, Fabrizio Corona e l'insistenza sulla storia inesistente tra Francesco Monte e Giulia Salemi, ieri sera c'è stato modo di giocare e divertirsi e il pubblico finalmente ha tirato un sospiro di sollievo. Come avevamo annunciato si è partito subito per cercare di sbrogliare la matassa del televoto al contrario che ha ...

Grande Fratello Vip 3 – Nona puntata dell’8 novembre 2018 – Eliminato Fabio Basile. Scherzo per Valter Nudo. : Torna il raddoppio al giovedì per il Grande Fratello Vip giunto ormai alla terza edizione. Il programma, prodotto da Endemol Shine Italy, avrà ovviamente tra i suoi concorrenti solo (chi più, chi meno) personaggi famosi. In studio a condurre ritroviamo la “capitana” Ilary Blasi accompagnata da Alfonso Signorini, in veste di opinionista, e dalle incursioni sempre […] L'articolo Grande Fratello Vip 3 – Nona puntata dell’8 ...

Grande Fratello Vip 2018 - diretta nona puntata : colpo di scena - Walter Nudo è salvo. Fabio Basile eliminato : Il Grande Fratello Vip 2018 è finalmente iniziato. Questa sera durante la diretta della nona puntata che seguiremo minuto per minuto su Leggo.it, c'è tanta carne sul fuoco. Innanzitutto i nominati ...

Grande Fratello Vip - Fabio Basile prossimo all'uscita dalla casa : la rivelazione-choc di un ex gieffino : Fabio Basile fa parte del gruppo di concorrenti rimasti nell'ombra di questa terza edizione del Grande Fratello Vip . A riportarlo alla luce è la sua papabile uscita nella diretta speciale di stasera, ...

GF Vip 3 - Maria Monsè a TvBlog : "Basta reality - non si premia la sincerità. Fabio Basile? Va avanti per miracolo" : Ottava puntata della terza edizione del Grande Fratello Vip. Ad avere la peggio al televoto e a dover abbandonare la casa è stata la boccolosissima Maria Monsè, nome d’arte della conduttrice e dell'attrice Maria Concetta Della Rosa, alla quale il 52% del pubblico votante ha preferito Alessandro Cecchi Paone.A poche ore dall'eliminazione dal gioco, TvBlog ha intervistato l'ormai ex-concorrente del reality per riflettere sulla breve ...

GF Vip - Fabio Basile parla del suo passato nella Casa : “Ho fatto la fame” : È sicuramente rimasto più in ombra rispetto ad altri concorrenti, ma anche Fabio Basile sta cominciando ad aprirsi nella Casa del Grande Fratello Vip. Nei giorni scorsi altri inquilini si sono abbandonati a confessioni. Come Jane Alexander, rimasta al reality senza il suo Elia Fongaro. L’attrice aveva già parlato dei suoi problemi, ora superati, di alcolismo e, sfogandosi con lo chef Andrea Mainardi, ha rivelato che è grazie al suo compagno (ora ...

Grande Fratello Vip 2018 - Alessandro Cecchi Paone e le avances a Fabio Basile : Che Alessandro Cecchi Paone abbia un debole per il judoka Fabio Basile è noto: che il lottatore si lasci accarezzare dal conduttore televisivo invece è una novità dell'ultima ora del Grande Fratello ...

Grande Fratello Vip 2018 - Silvia Provvedi vs Fabio Basile : «Dovresti essere meno superficiale. Hai fatto una figura di m*rda da uomo». Monsè derisa : Fabio Basile “Io non sono venuta qui a fare la pagliaccia, quando fanno i pagliacci non ci sto”. L’ira funesta di Silvia Provvedi è andata in scena nella casa del Grande Fratello Vip 2018. Durante una festa organizzata in occasione di Halloween, la cantante de Le Donatella si è scagliata contro Fabio Basile, colpevole di aver riso di fronte ad una confidenza fatta da Maria Monsè. Tutto ha avuto inizio quando i coinquilini si sono riuniti per ...

GF Vip - Alessandro Cecchi Paone e le avances a Fabio Basile : carezze sul polpaccio : Che Alessandro Cecchi Paone abbia un debole per il judoka Fabio Basile è noto: che il lottatore si lasci accarezzare dal conduttore televisivo invece è una novità dell'ultima ora del Grande Fratello ...

Fabio Basile e Silvia Provvedi : pace fatta al Grande Fratello Vip : GF Vip: Silvia Provvedi e Fabio Basile si chiariscono Durante la festa di Halloween di ieri sera nella casa del Grande Fratello Vip c’è stato un duro scontro tra Fabio Basile e Silvia Provvedi. Il motivo? Maria Monsè, ad un certo punto della serata, ha raccontato un bruttissimo episodio del suo passato. Difatti la donna, con le lacrime agli occhi, ha confessato agli altri inquilini vip della casa più spiata dagli italiani di aver rischiato ...