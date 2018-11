F1 stasera in tv | GP Brasile 2018 | a che ora iniziano le prove e su che canale vederle in

oasport

(Di sabato 10 novembre 2018) Oggi andranno in scena le qualifiche del GP del, penultima prova del Mondialedi Formula Uno. Sul tracciato di Interlagos apprestiamoci a vivere un time-attack molto tirato in cui la Ferrari e la Mercedes si confronteranno a viso aperto. Viste le caratteristiche della pista, i distacchi potrebbero essere i minimi e le posizioni in griglia si giocheranno sul filo dei centesimi. Sebastian Vettel ha grandi motivazioni. A secco di vittorie da 6 corse, il tedesco punta al bersaglio grosso e centrare la pole position è una buona base. Il teutonico, dopo aver reagito bene al momento difficile in Messico, è intenzionato a regalare al Cavallino Rampante un gran weekend. Da par suo Lewis Hamilton, neo campione del mondo, cercherà di portare a 10 il computo di p.1 in stagione. Un riscontro che gli permetterebbe di stabilire un record essendo l’unico pilota nella storia ad aver ...