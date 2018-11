F1 – Lewis Hamilton conquista la 10ª pole stagionale | la griglia di partenza del Gp del

F1 - GP Brasile 2018 : Lewis Hamilton centra la pole tra le polemiche e beffa Vettel - quarto Raikkonen : Lewis Hamilton (Mercedes) non si risparmia e centra la pole position anche del Gran Premio del Brasile 2018 di Formula Uno. Sul tracciato di Interlagos, dove ha fatto la sua comparsa anche qualche goccia di pioggia, l’inglese ha conquistato la partenza al palo numero 82 della sua carriera, ma ci sarà da discutere. Andiamo, però, con ordine. Il cinque volte iridato ha realizzato uno straordinario 1:07.281 e domani prenderà il via davanti a ...

F1 – Hamilton riceve l’abbraccio più caloroso della sua vita : il piccolo-grande tifoso stupisce Lewis in Brasile [GALLERY] : Lewis Hamilton incontra un suo piccolo-grande tifoso: il pilota della Mercedes lo invita nel box e riceve uno degli abbracci più calorosi della sua vita Lewis Hamilton, dopo aver ottenuto in Messico il suo quinto titolo iridato, è approdato in Brasile, dove si terrà il penultimo round del campionato mondiale di Formula Uno. Sul circuito di Interlagos, come raccontato dal pilota sui suoi social network, il britannico ha incontrato un suo ...

Formula 1 - GP Brasile 2018 : Lewis Hamilton “Sensazioni migliori rispetto al Messico. Adoro la pioggia e se c’è meglio” : Lewis Hamilton ha chiuso al secondo posto le FP2 del Gran Premio del Brasile e si è fermato ai microfoni di Sky Sport per parlare delle libere di oggi: “Stamattina è stata una giornata normale, non saprei cosa dire, abbiamo svolto tutto il programma”. La Mercedes ha sicuramente fatto un notevole passo avanti rispetto al Messico: “Sensazioni migliori rispetto al Messico, ma abbiamo ancora problemi che dobbiamo migliorare. ...

Lewis Hamilton - GP Brasile F1 2018 : “Non abbiamo ancora capito a pieno i problemi delle ultime gare. Ad Interlagos vogliamo tornare noi” : Lewis Hamilton è pronto per affrontare gli ultimi due impegni del Mondiale 2018 di Formula Uno. Si incomincia in questo fine settimana con il Gran Premio del Brasile ad Interlagos una pista che al cinque volte campione del mondo regala ricordi belli (come il titolo 2008) e brutti (l’incredibile ko nel 2007 a favore di Kimi Raikkonen), ma che in questa occasione servirà soprattutto (visto che ormai il suo titolo lo ha già ampiamente messo ...

Re Lewis Hamilton - verso il GOAT? Il pilota britannico mette nel mirino Michael Schumacher : Questo, che potrebbe essere anche ribattezzato il Lewis-Day , ha sancito il primato assoluto dell'inglese nelle pole position conquistate nella storia di questo sport, superando Senna e mettendosi ...

Lewis Hamilton - GP Brasile F1 2018 : “Voglio vincere per regalare alla Mercedes il titolo dei costruttori” : Lewis Hamilton non è sazio e, dopo aver conquistato il Mondiale 2018 di Formula Uno dei piloti, vuol continuare la propria striscia vincente nel penultimo appuntamento iridato in Brasile per consentire alla Mercedes di aggiudicarsi il titolo dei costruttori. Il vantaggio delle Frecce d’Argento nei confronti della Ferrari è confortante: 55 punti a due gare dalla conclusione sono un tesoretto importante. Un margine che obbligherà la Rossa a ...

F1 - suggestione Lewis Hamilton : in Ferrari nel 2021? Tra sogno e utopia : Quando si è a fine stagione e i giochi sono fatti si tende a fantasticare anche se a volte la linea di demarcazione tra immaginazione e realtà non è così netta. Di che cosa vogliamo parlarvi? Di una suggestione, di un sogno o, forse, di mera utopia: Lewis Hamilton in Ferrari nel 2021. L’idea è stata lanciata da Autosprint e l’ipotesi del britannico in Rosso si fonda su diverse basi che non sono solo attinenti agli aspetti ...

F1 - Da Muhammad Alì alla moda : l'analisi del vasto mondo di Lewis Hamilton [VIDEO] : Nel corso degli ultimi anni, infatti, il cinque volte Campione del mondo ha abbracciato mondi tantissimi mondi extra sportivi, tra cui la musica e la moda, trovando da questi la forza necessaria per ...

F1 - Lewis Hamilton sull’addio di Alonso : “Pensava di poter controllare il mercato nel 2014 e non ha avuto chance di essere in un top team” : Lewis Hamilton, campione del mondo di Formula Uno 2018, al quinto titolo iridato in carriera, in questi ultimi giorni spazia su tutti gli argomenti: dai paragoni con i mostri sacri del passato alla valutazione suoi suoi avversari, Sebastian Vettel in testa. In quest’ultimo caso il britannico ha detto la propria, intervistato da motorsport.com, anche su un pilota che nel corso della sua storia è stato suo acerrimo rivale ai tempi della ...

Lewis Hamilton - biografia e curiosità del talento della Formula Uno : ... combina oggi le sue grandi doti automobilistiche ad una sempre crescente esperienza, rappresenta l'icona della Formula Uno, l'artista iridato di uno sport dal sapore di mito.

Lewis Hamilton e Michael Schumacher - chi è il più forte? : Campione del mondo di Formula 1 per la quinta volta, Lewis Hamilton non può non guardare avanti, verso nuovi traguardi. Il più ambizioso è eguagliare e superare Michael Schumacher, vincitore di sette titoli iridati e considerato da tanti appassionati il più grande pilota di sempre. Appaiato il mitico Juan Manuel Fangio a quota cinque mondiali vinti, a questo punto soltanto Schumi ha fatto meglio del 33enne campione inglese in 69 anni di storia ...

F1 - Lewis Hamilton su Sebastian Vettel : “Guidare una Ferrari che non vince da tempo è un peso non indifferente” : 71 vittorie, 132 podi, 81 pole e 5 titoli mondiali in carriera. Sono questi i numeri impressionanti di Lewis Hamilton, riferimento indiscusso del Circus della Formula Uno, laureatosi ancora una volta campione del mondo della massima categoria dell’automobilismo. Lewis, a bordo della Mercedes, ha conquistato il suo quinto iride con merito grazie ad un’eccezionale costanza di rendimento valsa 9 vittorie, 9 pole e 15 podi ...

Lewis Hamilton - cinque Mondiali e uno stile per fare epoca : Formula 1, da "scudiero" di Alonso a re del mondo, la parabola di Hamilton La scommessa vinta - Dennis, grande visionario ma uomo fatto anche di convinzioni granitiche, non incoraggiava certo Lewis a ...