F1 | Kubica conteso da Williams e Ferrari | “sono vicino ad una decisione | tra poco la

sportfair

(Di sabato 10 novembre 2018) Il pilota polacco è balzato in cima alla lista di gradimento della scuderia di Grove, ma lalo tenta per dargli un posto al simulatore Da un lato la possibilità di un sedile da titolare con la, dall’altro il prestigio di indossare la tutama con un ruolo marginale. Robertsfoglia la margherita, provando a fare chiarezza circa il proprio futuro, pronto a riservargli emozioni diverse in base alla sua. photo4/Lapresse Tra pochi giorni il polacco farà la sua scelta, come riferito ai microfoni di Motorsport.com: “penso di essere abbastanzaalla, dal mio punto di vista, ci sto arrivando. Tra pochi giorni deciderò quello che voglio fare e quello che penso possa essere la scelta migliore per me. Sono in una situazione confortevole, lo sto dicendo da diverse settimane. In un modo o nell’altro farò qualcosa che mi ...